MasterChef Jürisi Mehmet Şef Restoranlarından Kazancını Fatih Altaylı'ya Açıkladı!
MasterChef Jürisi Mehmet Şef Restoranlarından Kazancını Fatih Altaylı'ya Açıkladı!
Geçtiğimiz ay Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Mehmet Yalçınkaya'nın açıklamaları gündem oldu. Mehmet Şef'e restoranlarından kazancını soran Altaylı'nın aldığı cevap: 'Zarardayım' oldu.
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MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Şef, geçtiğimiz ay Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk oldu.
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Dolu dolu bir sohbetin ardından Altaylı, Mehmet Şef'e kazancını sordu. Mehmet Şef "Şu anda restoranlarımı kapatsam kar ederim" diye yanıt verdi.
Restoranlarda yaptığı harcamaları satır satır okuyan Mehmet Şef, "Geçtiğimiz yıla göre malzeme alışım arttı. Daha peçetesini, yağını vs saymıyorum bile" dedi.
Altaylı'nın "Kapat restoranları Acun'un verdiği para yeter sana" demesi üzerine ise Mehmet Şef gülerek ucu ucuna geçindiğini anlattı.
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