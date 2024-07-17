MasterChef'te Turu Geçemeyen Yarışmacılar Hüngür Hüngür Ağladı!
MasterChef'te Turu Geçemeyen Yarışmacılar Hüngür Hüngür Ağladı!
MasterChef'te dün akşam yapılan yarışmanın ardından kazanan isim Deniz oldu. Turu geçemeyenler gözyaşlarına boğuldu. O anlar TikTok'ta viral oldu...
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MasterChef Türkiye'de ilk haftada yarışan grubun ardından, ana kadroda yer alacak 5 yarışmacı belirlendi.
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Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'ın ardından, haftanın son yarışmacısı da belirlendi.
Şekerpare yapma yarışında performans sergileyen yarışmacılar arasından, ana kadroya dahil olmaya hak kazanan son yarışmacı Deniz oldu.
Deniz'in başarısının yanı sıra turu geçemeyen yarışmacıların gözyaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.
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