Görüş Bildir
Haberler
TV
İlk Haftanın Son Yarışmacısı Belli Oldu: MasterChef'te Ana Kadroya Katılan 5. İsim Kim?

İlk Haftanın Son Yarışmacısı Belli Oldu: MasterChef'te Ana Kadroya Katılan 5. İsim Kim?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 01:09

MasterChef All Star'da ana kadroya katılmaya hak kazanan beşinci yarışmacı belli oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de yeni sezon için ana kadro netleşmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon için ana kadro netleşmeye devam ediyor.

İlk grubun yarıştığı haftada yarışmanın ana kadrosunda yer alacak 5 yarışmacı belli oldu.

İlk grubun yarıştığı haftada yarışmanın ana kadrosunda yer alacak 5 yarışmacı belli oldu.

Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'dan sonra haftanın son yarışmacısı da netlik kazandı.

Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'dan sonra haftanın son yarışmacısı da netlik kazandı.

Şekerpare yaparak yarışan yarışmacılar arasında ana kadroya girmeye hak kazanan isim Deniz oldu!

Şekerpare yaparak yarışan yarışmacılar arasında ana kadroya girmeye hak kazanan isim Deniz oldu!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Melis tr

ya gerçekten bu masterchefin çok reklamı yapılıyor ve bence bu haberler kimsenin umrunda değil.