İlk Haftanın Son Yarışmacısı Belli Oldu: MasterChef'te Ana Kadroya Katılan 5. İsim Kim?
İlk Haftanın Son Yarışmacısı Belli Oldu: MasterChef'te Ana Kadroya Katılan 5. İsim Kim?
MasterChef All Star'da ana kadroya katılmaya hak kazanan beşinci yarışmacı belli oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de yeni sezon için ana kadro netleşmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk grubun yarıştığı haftada yarışmanın ana kadrosunda yer alacak 5 yarışmacı belli oldu.
Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'dan sonra haftanın son yarışmacısı da netlik kazandı.
Şekerpare yaparak yarışan yarışmacılar arasında ana kadroya girmeye hak kazanan isim Deniz oldu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
ya gerçekten bu masterchefin çok reklamı yapılıyor ve bence bu haberler kimsenin umrunda değil.