Yargı'dan Transfer Var: Kalpazan Dizisinin Oyuncu Kadrosu Gittikçe Devleşiyor!

Show TV'nin yeni sezon için büyük bir iddiayla gelen dizisi Kalpazan'ın oyuncu kadrosu adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yeniden partner olduğu dizinin kadrosuna birbirinden önemli isimler katılmaya devam ediyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş