Yargı'dan Transfer Var: Kalpazan Dizisinin Oyuncu Kadrosu Gittikçe Devleşiyor!
Yargı'dan Transfer Var: Kalpazan Dizisinin Oyuncu Kadrosu Gittikçe Devleşiyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV'nin yeni sezon için büyük bir iddiayla gelen dizisi Kalpazan'ın oyuncu kadrosu adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yeniden partner olduğu dizinin kadrosuna birbirinden önemli isimler katılmaya devam ediyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Partnerlikte bir dünya markası olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'u üçüncü kez bir araya getirecek Kalpazan'da gelişmeler devam ediyor.
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Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak dizinin kadrosuna birbirinden değerli isimler katılmaya devam ediyor.
Daha önce Timuçin Esen ve Burçin Terzioğlu'nun açıklanmasının ardından iki yeni isimle daha anlaşıldı.
Birsen Altunkaya'nın haberine göre dizide Vezir karakterini canlandıran oyuncu Sarp Akkaya olacak.
Son olarak Yargı'da izlediğimiz Şükran Ovalı ise Canan karakterine hayat verecek.
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transfer sezonu açılmıştır bütün dizilere hayırlı olsun