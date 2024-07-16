Kızıl Goncalar Senaristinin Sahilde Yeni Sezonu Yazdığını Gören İkinci Senaristin Tepkisi Kahkahaya Boğdu!
Kızıl Goncalar Senaristinin Sahilde Yeni Sezonu Yazdığını Gören İkinci Senaristin Tepkisi Kahkahaya Boğdu!
Geçtiğimiz sezonun en iddialı dizilerinde başı çeken Kızıl Goncalar, ikinci sezona bomba gibi hazırlanıyor. Senaristlerden Deniz Gürlek'in deniz kenarında yeni sezonun ilk bölümünü yazdığını gören bir diğer senarist Melih Özyılmaz'ın mekan isyanı tüm bu hazırlıkların ne kadar eğlenceli geçtiğini gözler önüne serdi.
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Hasretinden X'te binlerce edite düştüğümüz Kızıl Goncalar için yeni sezonun geç başlayacağı iddiaları hepimizi fazlasıyla üzmüştü.
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Neler yaşanacak diye meraktan çatladığımız dizinin neredeyse tüm ekibinin tatilde olduğu notunu da ayrıca düşelim...
Biz diziden gelecek yeni haberleri merakla beklerken ikinci sezonun yazılmaya başladığını senaristler aracılığıyla bugün gördük!
Dizinin senaristlerinden Deniz Gürlek, deniz kenarından yaptığı bu paylaşımla ikinci sezonun ilk bölümünü yazdığını duyurdu.
Fakat o da ne? Dizinin bir diğer senaristi Melih Özyılmaz, tatilde olmadığı için bu çalışma mekanına oldukça ilginç bir cevap verdi 😅
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