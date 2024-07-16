Kızıl Goncalar Senaristinin Sahilde Yeni Sezonu Yazdığını Gören İkinci Senaristin Tepkisi Kahkahaya Boğdu!

Geçtiğimiz sezonun en iddialı dizilerinde başı çeken Kızıl Goncalar, ikinci sezona bomba gibi hazırlanıyor. Senaristlerden Deniz Gürlek'in deniz kenarında yeni sezonun ilk bölümünü yazdığını gören bir diğer senarist Melih Özyılmaz'ın mekan isyanı tüm bu hazırlıkların ne kadar eğlenceli geçtiğini gözler önüne serdi.