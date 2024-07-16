Sandık Kokusu'nun Usta Oyuncusu Sema Çeyrekbaşı Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Sandık Kokusu'nun Usta Oyuncusu Sema Çeyrekbaşı Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Kaynak: https://tele1.com.tr/oyuncu-sema-ceyr...
TELE 1'in haberine göre Sis ve Gece, Kendi Düşen Ağlamaz ve Sandık Kokusu gibi popüler dizilerin usta oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı.
Kaynak: TELE 1
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Show TV'nin severek izlenen dizisi Sandık Kokusu'nun izleyicilerini üzecek bir gelişme yaşandı.
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TELE 1'in haberine göre dizide Mevkıbe karakterine hayat veren usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma alındı.
İddiaya göre 73 yaşındaki usta oyuncu beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı.
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geçmiş olsun rabbim acil şifalar versin 🙏🙏