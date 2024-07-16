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Sandık Kokusu'nun Usta Oyuncusu Sema Çeyrekbaşı Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Sandık Kokusu'nun Usta Oyuncusu Sema Çeyrekbaşı Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Sandık Kokusu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 18:40

TELE 1'in haberine göre Sis ve Gece, Kendi Düşen Ağlamaz ve Sandık Kokusu gibi popüler dizilerin usta oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı.

Kaynak: TELE 1

Kaynak: https://tele1.com.tr/oyuncu-sema-ceyr...
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Show TV'nin severek izlenen dizisi Sandık Kokusu'nun izleyicilerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Show TV'nin severek izlenen dizisi Sandık Kokusu'nun izleyicilerini üzecek bir gelişme yaşandı.

TELE 1'in haberine göre dizide Mevkıbe karakterine hayat veren usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma alındı.

TELE 1'in haberine göre dizide Mevkıbe karakterine hayat veren usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma alındı.

İddiaya göre 73 yaşındaki usta oyuncu beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre 73 yaşındaki usta oyuncu beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Oyuncunun ailesi ya da dizinin yapım şirketinden durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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geçmiş olsun rabbim acil şifalar versin 🙏🙏