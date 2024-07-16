Görüş Bildir
Haberler
TV
YKS Mağdurları Kızılcık Şerbeti Çimen'in Sınav Sonucunu Hatırlayınca Uzaklara Daldı!

YKS Mağdurları Kızılcık Şerbeti Çimen'in Sınav Sonucunu Hatırlayınca Uzaklara Daldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 16:18

YKS sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonrası hayal kırıklığı yaşayan sosyal medya kullanıcıları Kızılcık Şerbeti Çimen'in sınav sonucunun açıklandığı bölümü hatırlayınca fena dertlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YKS sınav sonuçları açıklanınca X'de kullanıcılar yaşadıkları hayal kırıklığını anlatmaya başladı.

YKS sınav sonuçları açıklanınca X'de kullanıcılar yaşadıkları hayal kırıklığını anlatmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümünde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in kazandığı bölüm de paylaşımlara dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümünde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in kazandığı bölüm de paylaşımlara dahil oldu.

Çoğu kişi hayallerindeki hedefini kazanamayınca ailesinden aldığı tepkiden şikayet ederken Çimen'e kutlama yapılması can sıktı.

Çoğu kişi hayallerindeki hedefini kazanamayınca ailesinden aldığı tepkiden şikayet ederken Çimen'e kutlama yapılması can sıktı.

O bölümü hatırlayan kullanıcıların derdi ikiye katlandı. Ne yalan söyleyelim, biz de onlarla birlikte dertlendik...

O bölümü hatırlayan kullanıcıların derdi ikiye katlandı. Ne yalan söyleyelim, biz de onlarla birlikte dertlendik...

İşte o bölümün paylaşımı:

İşte o bölümün paylaşımı:
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın