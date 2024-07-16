YKS Mağdurları Kızılcık Şerbeti Çimen'in Sınav Sonucunu Hatırlayınca Uzaklara Daldı!
YKS Mağdurları Kızılcık Şerbeti Çimen'in Sınav Sonucunu Hatırlayınca Uzaklara Daldı!
YKS sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonrası hayal kırıklığı yaşayan sosyal medya kullanıcıları Kızılcık Şerbeti Çimen'in sınav sonucunun açıklandığı bölümü hatırlayınca fena dertlendi.
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YKS sınav sonuçları açıklanınca X'de kullanıcılar yaşadıkları hayal kırıklığını anlatmaya başladı.
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Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümünde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in kazandığı bölüm de paylaşımlara dahil oldu.
Çoğu kişi hayallerindeki hedefini kazanamayınca ailesinden aldığı tepkiden şikayet ederken Çimen'e kutlama yapılması can sıktı.
O bölümü hatırlayan kullanıcıların derdi ikiye katlandı. Ne yalan söyleyelim, biz de onlarla birlikte dertlendik...
İşte o bölümün paylaşımı:
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