Dizilerde İzlediğimiz Gece Sahneleri Gündüz Saatlerinde Nasıl Çekiliyor?
Dizilerde İzlediğimiz Gece Sahneleri Gündüz Saatlerinde Nasıl Çekiliyor?
Dizilerde izlediğimiz gece sahneleri çoğu zaman gündüz saatlerinde, güneş tam tepedeyken bile çekiliyor. Peki, set çalışanları bu ortamı nasıl hazırlıyor? Bir kullanıcı Tiktok'ta bir video ile açıkladı.
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Televizyon karşısında izlediğimiz dizilerde gece sahnelerinin hep karanlıkta ve akşam saatlerinde çekildiğini düşünmüş olabilirsiniz.
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Ancak çoğu zaman bunun için vakit yeterli olmayabiliyor. Diziler bölümlerin yetişmesi için sabahları da çekiliyor.
Peki, bir gece sahnesi gündüz vakti ve hava aydınlıkken nasıl çekilebilir? Bir kullanıcı TikTok'ta çektiği video ile anlattı.
İşte, bizim izlerken gece olduğundan asla şüphe etmediğimiz o sahnelerin gündüz vakti çekim aşaması...
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