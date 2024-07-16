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Safir'in Yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün Muhteşem Uyumuna Övgü Yağıyor!

Safir'in Yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün Muhteşem Uyumuna Övgü Yağıyor!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 11:15

Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün uyumu sosyal medyada kullanıcıların diline pelesenk oldu. İkilinin sahnelerinden yapılan edite 'Çok yakışıyorlar' yorumları geldi.

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ATV'nin sevilen dizisi 'Safir'in başrolleri Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün sahneleri sosyal medyada gündem oldu.

ATV'nin sevilen dizisi 'Safir'in başrolleri Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün sahneleri sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin dizide yaşadığı aşk gerçek hayata da taşınmış, birbirine çok yakıştırılan iki oyuncu dışarda da aşk yaşamıştı.

İkilinin dizide yaşadığı aşk gerçek hayata da taşınmış, birbirine çok yakıştırılan iki oyuncu dışarda da aşk yaşamıştı.

Hem yakışıklı-güzel hem de başarılı oyuncuların diziden fırlayan aşkları hayranlarını çok etkiledi. Hala etkisi sürüyor!

Hem yakışıklı-güzel hem de başarılı oyuncuların diziden fırlayan aşkları hayranlarını çok etkiledi. Hala etkisi sürüyor!

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kullanıcılar ikiliyi adeta övgü yağmuruna tuttu. Her şey o edit ile başladı!

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kullanıcılar ikiliyi adeta övgü yağmuruna tuttu. Her şey o edit ile başladı!

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İşte kullanıcıların övgü dolu yorumları...

İşte kullanıcıların övgü dolu yorumları...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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