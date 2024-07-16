Unutulmaz Yaz Dizilerinin Hangi Erkek Başrol Karakteri Favorinizdi?
Unutulmaz Yaz Dizilerinin Hangi Erkek Başrol Karakteri Favorinizdi?
Bir döneme damgasını vuran yaz dizilerini hala unutamadık! Kiralık Aşk, Güneşin Kızları ve Kiraz Mevsimi gibi yaz dizileri hepimizde iz bırakmıştır. Peki, hangi erkek karakter sizin favorinizdi? Hadi seçelim...
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