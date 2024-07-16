Gupse Özay'ın Okan Bayülgen'e Canlı Yayında Haddini Bildirdiği Anlar Tekrar Gündem Oldu!

Bayülgen'in 'Sen benim kız arkadaşım olsan kesin bırakırdım bu rolden sonra' ve 'Saçınıza çalı desenini kim verdi?' sözlerinin ardından sorduğu 'Gece lavaboya kalksanız ve odanıza dönerken evin koridorunda bu insanlardan hangisini görseydiniz korkardınız?' sorunsuna Gupse Özay'dan efsane bir yanıt geldi.