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Gupse Özay'ın Okan Bayülgen'e Canlı Yayında Haddini Bildirdiği Anlar Tekrar Gündem Oldu!

Gupse Özay'ın Okan Bayülgen'e Canlı Yayında Haddini Bildirdiği Anlar Tekrar Gündem Oldu!

Gupse Özay
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 22:20

Gupse Özay'ın Deliha'nın ilk çıktığı dönem Okan Bayülgen'in programı Dada Dandinista'ya katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Bayülgen'in rolü ve saçıyla sık sık dalga geçtiği Gupse Özay'ın verdiği cevap, seneler sonra bile kapak sesi duyulmasını sağladı!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=foaXA...
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Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gupse Özay, Yalan Dünya'dan sonra kendi yazdığı Deliha ile hayatlarımıza tamamen girmişti.

Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gupse Özay, Yalan Dünya'dan sonra kendi yazdığı Deliha ile hayatlarımıza tamamen girmişti.

Bambaşka bir tarzda karşımıza çıkan Özay, o dönem pek çok programa katılarak film ve kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı.

Bambaşka bir tarzda karşımıza çıkan Özay, o dönem pek çok programa katılarak film ve kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı.

O dönem fazlasıyla popüler olan Okan Bayülgen'in programı Dada Dandinista'ya katılan Gupse Özay'ın programdaki görüntüleri yeniden ortaya çıktı.

O dönem fazlasıyla popüler olan Okan Bayülgen'in programı Dada Dandinista'ya katılan Gupse Özay'ın programdaki görüntüleri yeniden ortaya çıktı.

Bayülgen'in sivri dilli tarzıyla pek çok laf ettiği Özay'ın verdiği kapak gibi yanıt yıllar sonra yeniden gündem oldu!

Bayülgen'in sivri dilli tarzıyla pek çok laf ettiği Özay'ın verdiği kapak gibi yanıt yıllar sonra yeniden gündem oldu!

Bayülgen'in 'Sen benim kız arkadaşım olsan kesin bırakırdım bu rolden sonra' ve 'Saçınıza çalı desenini kim verdi?' sözlerinin ardından sorduğu 'Gece lavaboya kalksanız ve odanıza dönerken evin koridorunda bu insanlardan hangisini görseydiniz korkardınız?' sorunsuna Gupse Özay'dan efsane bir yanıt geldi.

O anları X'teki Türk Magazin Efsaneleri hesabının editiyle izleyebilirsiniz!

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