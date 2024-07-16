Gupse Özay'ın Okan Bayülgen'e Canlı Yayında Haddini Bildirdiği Anlar Tekrar Gündem Oldu!
Gupse Özay'ın Okan Bayülgen'e Canlı Yayında Haddini Bildirdiği Anlar Tekrar Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=foaXA...
Gupse Özay'ın Deliha'nın ilk çıktığı dönem Okan Bayülgen'in programı Dada Dandinista'ya katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Bayülgen'in rolü ve saçıyla sık sık dalga geçtiği Gupse Özay'ın verdiği cevap, seneler sonra bile kapak sesi duyulmasını sağladı!
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Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gupse Özay, Yalan Dünya'dan sonra kendi yazdığı Deliha ile hayatlarımıza tamamen girmişti.
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Bambaşka bir tarzda karşımıza çıkan Özay, o dönem pek çok programa katılarak film ve kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı.
O dönem fazlasıyla popüler olan Okan Bayülgen'in programı Dada Dandinista'ya katılan Gupse Özay'ın programdaki görüntüleri yeniden ortaya çıktı.
Bayülgen'in sivri dilli tarzıyla pek çok laf ettiği Özay'ın verdiği kapak gibi yanıt yıllar sonra yeniden gündem oldu!
O anları X'teki Türk Magazin Efsaneleri hesabının editiyle izleyebilirsiniz!
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