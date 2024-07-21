Güldür Güldür'ün Çocuk Programından Tanıdığımız Minik Oyuncular Kocaman Oldular!
Güldür Güldür'ün Çocuk Programından Tanıdığımız Minik Oyuncular Kocaman Oldular!
Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür'ün bir de çocuklar için yapılan şovu vardı. Minik oyuncular efsane skeçleri ile hepimizi kahkahalara boğmuştu. İşte, o minik oyuncular şimdi kocaman oldular. Değişimlerini görenler inanamıyor!
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BKM imzalı, Ali Sunal'ın sunduğu ve Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show o kadar sevildi ki çocuklara özel bir program bile yapıldı.
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2016 yılında Show TV ekranlarına gelen minik oyuncuların rol aldığı ekibin skeçlerini büyükler bile izledi ve çok güldü.
Güldüy Güldüy Show adıyla ekranlara gelen programın minik oyuncularını hatırlarsınız... Ekipte Berat Efe Parlar, Alperen Efe Esmer, Esat Polat, Alp Akar, Ceren Reis gibi çocuk oyuncular yer alıyordu.
Üzerinden tam 8 yıl geçen programın ardından küçük oyuncular kocaman oldu. Kimi nişanlandı, kimi evlendi. Görenler değişimlerine inanamadı.
Bakalım siz onların değişimine neler söyleyeceksiniz? Videodan sonra yorumlarda buluşalım...
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Bugün de kendi boktan hayatımızı farkına vardık . Teşekkürler Onedio :D
Kim evlenip nişanlandı mq bu nası başlık