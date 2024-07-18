Müge Anlı'da Nevrigül Alan'ın Cinayeti ile Gündeme Gelen Kardeşi Nazmiye TikTok'ta Video Paylaştı

Müge Anlı'da araştırılan Nevrigül Alan cinayetinde arka planda neler oluyor, merak konusu. ATV'de paylaşılan haberde, olayla ilgili son gelişmeler aktarıldı. Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'nin TikTok paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...