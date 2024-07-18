Müge Anlı'da Nevrigül Alan'ın Cinayeti ile Gündeme Gelen Kardeşi Nazmiye TikTok'ta Video Paylaştı
Müge Anlı'da Nevrigül Alan'ın Cinayeti ile Gündeme Gelen Kardeşi Nazmiye TikTok'ta Video Paylaştı
Kaynak: https://www.atv.com.tr/muge-anli-ile-...
Müge Anlı'da araştırılan Nevrigül Alan cinayetinde arka planda neler oluyor, merak konusu. ATV'de paylaşılan haberde, olayla ilgili son gelişmeler aktarıldı. Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'nin TikTok paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...
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Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Tatlı Sert programında, Nevrigül Alan'ın trajik ölümü aylarca gündemde kaldı. Bu olayın bu kadar çok konuşulmasının en büyük sebeplerinden biri, Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in iddiaları ve tutumuydu.
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Nevrigül Alan, 2 Eylül'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde kayboldu ve 18 Ekim'de bir zeytin ağacına asılı olarak ölü bulundu. Alan'ın cesedi, son telefon görüşmesini yaptığı ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Doğan Aydın'ın işaret ettiği zeytinlikte bulundu.
Canlı yayında birçok iddia gündeme geldi. Bunlardan biri de, kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in bazı bilgileri sakladığıydı. Tutaner, ablası Nevrigül Alan'ın para karşılığı başka erkeklerle birlikte olduğunu ve bu durumdan eniştesi Remzi'nin haberdar olduğunu iddia etti. Bu ifadeler, büyük tepki çekti.
Nazmiye'nin bir diğer iddiası ise, ablası Nevrigül'ün sevgilisi Doğan Aydın tarafından tecavüz edildiği ve ardından öldürüldüğüydü. Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Nazmiye'nin ablasını kıskandığını ve sevgilisiyle arasında bir şeyler olduğundan şüphelendiğini belirtti.
Nazmiye, ablasını kıskandığını kabul etti ancak başka bir şey düşünmediğini belirtti. Nazmiye'nin elinde ablasını tehdit etmek için kullandığı videolar olduğu da konuşuldu. Videoların içeriği belirsizdi ve Nazmiye, bu videoları sadece annesine göstereceğini söyledi.
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Nazmiye Tutaner, ablasının ölümü hakkında çeşitli iddialarda bulunmaya devam ederken, programın dışında yaptıklarıyla da gündeme geldi. Programdaki güvenlik görevlisi Yılmaz'a mesaj attığı ortaya çıkan Nazmiye'nin tutarsız davranışları, herkesi şaşırttı.
Nazmiye Tutaner, hakkındaki iddiaları reddetti ve sevgilisi olduğunu belirtti. Ancak, o dönemde sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Ablasının ölümü hakkındaki iddialara karşı sessiz kalmayı tercih eden Nazmiye, programda sık sık sinir krizleri geçirdi.
4 Aralık 2023'te programda konuşan Müge Anlı, dosyanın tamamen kapanmadığını ve önemli gelişmelerin olduğunu belirtti. Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili hala yeni bir bilgiye ulaşılamadı.
Cinayetin incelenmesi arka planda devam ederken Nazmiye Tutaner sosyal medya platformlarından videolar paylaşmaya devam ediyor.
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Tıklanma almak için yaptığı yalan habere bak amk yorumu da siler şimdi ozguvensiz editör
Ee gelişme ne tam olarak
Hani gelişme yok 😏