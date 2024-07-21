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Herkesi Çok Korkuttu! MasterChef'te Yarışmacı Bir Anda Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı!

Herkesi Çok Korkuttu! MasterChef'te Yarışmacı Bir Anda Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 15:21

MasterChef Türkiye'de dün akşam bir yarışmacı zor anlar yaşadı. Aniden elden ayaktan kesilen yarışmacıyı arkadaşları tuttu. Danilo Şef yardımına koştu.

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MasterChef'te ana kadro için yarışan yarışmacılar dün ilk turda kıyasıya yarıştı.

MasterChef'te ana kadro için yarışan yarışmacılar dün ilk turda kıyasıya yarıştı.

10 kişilik ekibe dahil olabilmek için mücadele eden yarışmacılar gergin ve stresli anları da kaldırmaya çalışıyor.

10 kişilik ekibe dahil olabilmek için mücadele eden yarışmacılar gergin ve stresli anları da kaldırmaya çalışıyor.

Dünkü bölümde ilk turun yemeği churros tatlısı oldu. En iyi tabağı çıkaran isimler ikinci turda da yarıştı.

Dünkü bölümde ilk turun yemeği churros tatlısı oldu. En iyi tabağı çıkaran isimler ikinci turda da yarıştı.

Ancak tatlıyı yaptıktan sonra yarışmacılardan Beril, zor anlar yaşadı. Şeflerin tadım yapmasını beklediği sırada stresten yere yığıldı.

Ancak tatlıyı yaptıktan sonra yarışmacılardan Beril, zor anlar yaşadı. Şeflerin tadım yapmasını beklediği sırada stresten yere yığıldı.

Beril'in aniden başlayan atak ile ağlamaya başlaması ve yere yığılması bir oldu. Yarışmacıyı arkadaşları tuttu.

Beril'in aniden başlayan atak ile ağlamaya başlaması ve yere yığılması bir oldu. Yarışmacıyı arkadaşları tuttu.
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Danilo Şef'in koşarak yardıma geldiği o anlar herkesi korkuttu. Sağlık ekipleri yarışmacıya yardımcı oldular.

Danilo Şef'in koşarak yardıma geldiği o anlar herkesi korkuttu. Sağlık ekipleri yarışmacıya yardımcı oldular.

İşte o anlar...

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