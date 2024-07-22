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Cennet Mahallesi'nin Hiçbir Yerde Bulunmayan 43. Bölümüyle İlgili Gizemi Çözüyoruz!

Cennet Mahallesi'nin Hiçbir Yerde Bulunmayan 43. Bölümüyle İlgili Gizemi Çözüyoruz!

Cennet Mahallesi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 20:03

Gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri olarak görülen Cennet Mahallesi, finalinin üstünden geçen 17 yıla rağmen hala gündemde olmayı başarıyor. Ancak çok sevilen dizinin 43. bölümüyle ilgili büyük bir gizem var. Çünkü bölüm hiçbir yerde bulunamıyor! Bu gizemi çözmek isteyen bir izleyici de Show TV'yi aradığını itiraf etti. Bakalım neler yaşanmış, bölümün ortalarda olmama nedeni neymiş?

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Modunu yükseltmek isteyenin keyifle izlediği Cennet Mahallesi, finalinin üstünden geçen 17 seneye rağmen hala izlenmeye ve özlenmeye devam ediyor.

Modunu yükseltmek isteyenin keyifle izlediği Cennet Mahallesi, finalinin üstünden geçen 17 seneye rağmen hala izlenmeye ve özlenmeye devam ediyor.

Her bir karakterini ayrı ayrı benimsediğimiz dizi hala hem zaman zaman televizyonda yayınlanıyor hem de YouTube ya da Show TV üzerinden tekrar izleyebiliyoruz.

Her bir karakterini ayrı ayrı benimsediğimiz dizi hala hem zaman zaman televizyonda yayınlanıyor hem de YouTube ya da Show TV üzerinden tekrar izleyebiliyoruz.

Ancak diziyle ilgili dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir gizem var.

Ancak diziyle ilgili dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir gizem var.

Çünkü dizinin 43. bölümü hiçbir yerde yok! Bu durumu kendine dert edinen Cennet Mahallesi sevdalısı Yılmaz Suskun, çareyi Show TV'yi aramakta bulmuş.

Çünkü dizinin 43. bölümü hiçbir yerde yok! Bu durumu kendine dert edinen Cennet Mahallesi sevdalısı Yılmaz Suskun, çareyi Show TV'yi aramakta bulmuş.

Eksik olan bölüm için aradığı numaranın iki ayrı yere daha aktardığını belirten izleyici, diğer izleyicilerden konunun peşine düşmelerini rica etti.

Eksik olan bölüm için aradığı numaranın iki ayrı yere daha aktardığını belirten izleyici, diğer izleyicilerden konunun peşine düşmelerini rica etti.
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Ancak dizinin bir başka hayranı bu gizemi çoktan çözmüş bile! Meğer Beter Ali'ye yazılan hikayenin 43. bölüm sonrası değişmesi sebebiyle arada bağdaşmazlık yaşanmaması için bölüm yayından kaldırılmış.

Ancak dizinin bir başka hayranı bu gizemi çoktan çözmüş bile! Meğer Beter Ali'ye yazılan hikayenin 43. bölüm sonrası değişmesi sebebiyle arada bağdaşmazlık yaşanmaması için bölüm yayından kaldırılmış.
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