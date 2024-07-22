Cennet Mahallesi'nin Hiçbir Yerde Bulunmayan 43. Bölümüyle İlgili Gizemi Çözüyoruz!

Gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri olarak görülen Cennet Mahallesi, finalinin üstünden geçen 17 yıla rağmen hala gündemde olmayı başarıyor. Ancak çok sevilen dizinin 43. bölümüyle ilgili büyük bir gizem var. Çünkü bölüm hiçbir yerde bulunamıyor! Bu gizemi çözmek isteyen bir izleyici de Show TV'yi aradığını itiraf etti. Bakalım neler yaşanmış, bölümün ortalarda olmama nedeni neymiş?