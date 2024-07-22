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Meğer Survivor Aleyna Yıllar Önce İlk Kez Bir Moda Programında Görülmüş!

Meğer Survivor Aleyna Yıllar Önce İlk Kez Bir Moda Programında Görülmüş!

survivor
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 18:13

Survivor 2024 All Star yarışmasında kırmızı takımda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, meğer yıllar önce bir moda programında kameralara takılmış. Yarışmacıya taktik verdiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor 2024 All Star yarışmasında adından çokça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu'nu hepiniz tanıyorsunuz.

Survivor 2024 All Star yarışmasında adından çokça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu'nu hepiniz tanıyorsunuz.

Survivor'daki ününün yanı sıra Aleyna bir şarkıcı. Müzik sektöründe de çıkardığı şarkılar ile çok konuşuluyor.

Survivor'daki ününün yanı sıra Aleyna bir şarkıcı. Müzik sektöründe de çıkardığı şarkılar ile çok konuşuluyor.

Ancak onun kameralar ile ilk tanıştığı dönem ne şarkıcılık zamanları ne de Survivor.

Ancak onun kameralar ile ilk tanıştığı dönem ne şarkıcılık zamanları ne de Survivor.

Meğer Aleyna'yı ilk kez Now TV'de yayınlanan bir moda programında görmüşüz hem de tesadüfen!

Meğer Aleyna'yı ilk kez Now TV'de yayınlanan bir moda programında görmüşüz hem de tesadüfen!

Aleyna Nişantaşı'nda alışveriş yaparken çekimlere denk gelmiş ve yarışmacıya kıyafet taktiği vermiş.

Aleyna Nişantaşı'nda alışveriş yaparken çekimlere denk gelmiş ve yarışmacıya kıyafet taktiği vermiş.
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İşte o anlar:

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