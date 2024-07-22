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Mimar Selim Bey'in Travmatik Dokunuşlar Yaptığı Evin Sakini Soruları Yanıtladı

Mimar Selim Bey'in Travmatik Dokunuşlar Yaptığı Evin Sakini Soruları Yanıtladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.07.2024 - 18:25

Evim Şahane programıyla bir dönem oldukça tanınan ve sevilen Selim Yuhay'ın tasarımları yıllar sonra tekrar gündem oldu. O dönem için şık bulunan bazı işleri ise sosyal medyada mizah amaçlı kullanılmaya başladı. Aynı Selim Bey'in evlerini dekore ettiği bir Twitter kullanıcısı da hem o dönem yaşadıklarını anlattı hem de merak edilen soruları yanıtladı.

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Mimar Selim Bey son birkaç aydır travmatik dokunuşları ve amaçsız tasarımlarıyla gündemde.

Mimar Selim Bey son birkaç aydır travmatik dokunuşları ve amaçsız tasarımlarıyla gündemde.

Programın sona ermesinin ardından uzun yıllar geçse de arşivden çıkan görseller sık sık konuşuluyor.

Olaya bir de evin sakinleri açısından bakalım.

Olaya bir de evin sakinleri açısından bakalım.

Esen isimli bir Twitter kullanıcısı şöyle bir iddiada bulundu.

Esen isimli bir Twitter kullanıcısı şöyle bir iddiada bulundu.
twitter.com

Ardından soruları yanıtladı.

Ardından soruları yanıtladı.

İlginç rafın hikayesi şöyle 👇

İlginç rafın hikayesi şöyle 👇
twitter.com
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Garip şeyler denenmiş.

Garip şeyler denenmiş.
twitter.com

Bütçe işi de soruldu.

Bütçe işi de soruldu.

Tabii hikaye de lazım.

Tabii hikaye de lazım.
twitter.com

Bazı facialar da yok değil.

Bazı facialar da yok değil.
twitter.com

Elbette zorla eve girmiyorlar.

Elbette zorla eve girmiyorlar.
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Bakalım yeni mağdurlar çıkacak mı?

Bakalım yeni mağdurlar çıkacak mı?
twitter.com

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