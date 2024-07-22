Mimar Selim Bey'in Travmatik Dokunuşlar Yaptığı Evin Sakini Soruları Yanıtladı

Evim Şahane programıyla bir dönem oldukça tanınan ve sevilen Selim Yuhay'ın tasarımları yıllar sonra tekrar gündem oldu. O dönem için şık bulunan bazı işleri ise sosyal medyada mizah amaçlı kullanılmaya başladı. Aynı Selim Bey'in evlerini dekore ettiği bir Twitter kullanıcısı da hem o dönem yaşadıklarını anlattı hem de merak edilen soruları yanıtladı.