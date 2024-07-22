Mimar Selim Bey'in Travmatik Dokunuşlar Yaptığı Evin Sakini Soruları Yanıtladı
Mimar Selim Bey'in Travmatik Dokunuşlar Yaptığı Evin Sakini Soruları Yanıtladı
Evim Şahane programıyla bir dönem oldukça tanınan ve sevilen Selim Yuhay'ın tasarımları yıllar sonra tekrar gündem oldu. O dönem için şık bulunan bazı işleri ise sosyal medyada mizah amaçlı kullanılmaya başladı. Aynı Selim Bey'in evlerini dekore ettiği bir Twitter kullanıcısı da hem o dönem yaşadıklarını anlattı hem de merak edilen soruları yanıtladı.
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Mimar Selim Bey son birkaç aydır travmatik dokunuşları ve amaçsız tasarımlarıyla gündemde.
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Olaya bir de evin sakinleri açısından bakalım.
Esen isimli bir Twitter kullanıcısı şöyle bir iddiada bulundu.
Ardından soruları yanıtladı.
İlginç rafın hikayesi şöyle 👇
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Garip şeyler denenmiş.
Bütçe işi de soruldu.
Tabii hikaye de lazım.
Bazı facialar da yok değil.
Elbette zorla eve girmiyorlar.
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Bakalım yeni mağdurlar çıkacak mı?
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