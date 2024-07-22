Birbirine Küsen Anne Babanın Barışma Şartları Viral Oldu
Birbirine Küsen Anne Babanın Barışma Şartları Viral Oldu
Evlilik sürdürebilmek zor zanaat... İki farklı bireyin ömür boyu tam olarak anlaşabilmesi kolay olmasa da ortak nokta bulunarak ilişkiler devam edebiliyor. TikTok'ta bir evlat da 20 yıldır küs olan anne babasının karşılıklı sözleşmelerini paylaştı. Kimi maddeler tartışmalı olsa da o sözleşme viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin tarafının şartlarında Palu detayı dikkat çekiyor.
Damat tarafı ise az ama öz bir liste vermiş.
Tabii bu şartlar da tartışıldı.
09.00-22.00 arası telefon araması olmaması maddesi yorumcuların pek hoşuna gitmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şöyle de bir detay var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın