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Birbirine Küsen Anne Babanın Barışma Şartları Viral Oldu

Birbirine Küsen Anne Babanın Barışma Şartları Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.07.2024 - 11:55

Evlilik sürdürebilmek zor zanaat... İki farklı bireyin ömür boyu tam olarak anlaşabilmesi kolay olmasa da ortak nokta bulunarak ilişkiler devam edebiliyor. TikTok'ta bir evlat da 20 yıldır küs olan anne babasının karşılıklı sözleşmelerini paylaştı. Kimi maddeler tartışmalı olsa da o sözleşme viral oldu.

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Paylaşım şöyle 👇

Gelin tarafının şartlarında Palu detayı dikkat çekiyor.

Gelin tarafının şartlarında Palu detayı dikkat çekiyor.

Damat tarafı ise az ama öz bir liste vermiş.

Damat tarafı ise az ama öz bir liste vermiş.

Tabii bu şartlar da tartışıldı.

Tabii bu şartlar da tartışıldı.

09.00-22.00 arası telefon araması olmaması maddesi yorumcuların pek hoşuna gitmedi.

09.00-22.00 arası telefon araması olmaması maddesi yorumcuların pek hoşuna gitmedi.
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Şöyle de bir detay var.

Şöyle de bir detay var.
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