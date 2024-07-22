Birbirine Küsen Anne Babanın Barışma Şartları Viral Oldu

Evlilik sürdürebilmek zor zanaat... İki farklı bireyin ömür boyu tam olarak anlaşabilmesi kolay olmasa da ortak nokta bulunarak ilişkiler devam edebiliyor. TikTok'ta bir evlat da 20 yıldır küs olan anne babasının karşılıklı sözleşmelerini paylaştı. Kimi maddeler tartışmalı olsa da o sözleşme viral oldu.