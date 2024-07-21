Birinciliği K-Popçulara Kaptıran Çobanlardan Bitmeyen Temmuz Ayına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Birinciliği K-Popçulara Kaptıran Çobanlardan Bitmeyen Temmuz Ayına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bir haftaya girerken en çok kimlerin tweetlerine gülmüş, kimlerin şakalarıyla haftanın yorgunluğunu atmışız.
Keyifli okumalar 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tom asla uyku saatini şaşırmaz :D
3. Sheldon Cooper'ın rüyalar;
4. 👇
5. Aynı öfke, aynı bakış, aynı ağız
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir yandan K-pop da dinler
8. Kesinlikle o 👍
9. 😅
10. Siz okula hangi şarkılarla gidiyordunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Nehir olan nehir
12. 2024'ün hızıyla kıyaslarsan, doğru
13. Yarın görüşürüz 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın