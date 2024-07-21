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Birinciliği K-Popçulara Kaptıran Çobanlardan Bitmeyen Temmuz Ayına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Birinciliği K-Popçulara Kaptıran Çobanlardan Bitmeyen Temmuz Ayına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 18:34

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bir haftaya girerken en çok kimlerin tweetlerine gülmüş, kimlerin şakalarıyla haftanın yorgunluğunu atmışız. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Tom asla uyku saatini şaşırmaz :D

2. Tom asla uyku saatini şaşırmaz :D
twitter.com

3. Sheldon Cooper'ın rüyalar;

3. Sheldon Cooper'ın rüyalar;
twitter.com

4. 👇

4. 👇
twitter.com

5. Aynı öfke, aynı bakış, aynı ağız

5. Aynı öfke, aynı bakış, aynı ağız
twitter.com
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6. Bir yandan K-pop da dinler

6. Bir yandan K-pop da dinler
twitter.com

7. Küçükken memlekete gidileceğini duyunca kıyameti koparanlar büyüyünce;

8. Kesinlikle o 👍

8. Kesinlikle o 👍
twitter.com

9. 😅

9. 😅
twitter.com

10. Siz okula hangi şarkılarla gidiyordunuz?

10. Siz okula hangi şarkılarla gidiyordunuz?
twitter.com
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11. Nehir olan nehir

11. Nehir olan nehir
twitter.com

12. 2024'ün hızıyla kıyaslarsan, doğru

12. 2024'ün hızıyla kıyaslarsan, doğru
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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