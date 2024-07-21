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1993 Yılında İnönü Stadı'nda Gerçekleşen Metallica Konserinde Çekilmiş Görüntüler Sizi O Günlere Götürecek

1993 Yılında İnönü Stadı'nda Gerçekleşen Metallica Konserinde Çekilmiş Görüntüler Sizi O Günlere Götürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 16:56

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Birkaç öncesine dönüş yaptığımızda, Türkiye'nin müzik sahnesinin ne kadar hareketli ve renkli olduğunu görebiliriz. O zamanlar, dünya çapında tanınan ve saygı duyulan büyük isimler, konser vermek için ülkemize gelirdi. Bu sanatçıların konserleri, insanlar tarafından büyük bir heyecan ve merakla beklenirdi. Bu konserler, sadece bir müzik gösterisi olmanın ötesinde, kültürel bir etkinlik ve toplumsal bir buluşma noktası olarak görülürdü.

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1993 yılında, İnönü Stadyum'unda gerçekleşen Metallica konseri günü çekilen görüntüler paylaşıldı.

1993 yılında, İnönü Stadyum'unda gerçekleşen Metallica konseri günü çekilen görüntüler paylaşıldı.

Hem stad dışından, hem sahneden hem de sahne arkasından görüntüler içeren video, özellikle o günleri yaşayanları duygulandırdı.

Hem stad dışından, hem sahneden hem de sahne arkasından görüntüler içeren video, özellikle o günleri yaşayanları duygulandırdı.

İşte o video;

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