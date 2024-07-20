Ülkemizin Geleceği Hakkında Konuşan Celal Şengör'den Dikkat Çeken Sözler: "Türkiyenin Artık Son Belli"

Ülkemizin önde gelen bilim insanlarından Celal Şengör pek çok programda hem bilim hem de ülkemiz hakkında görüşlerini dile getiriyor bildiğiniz üzere. Katıldığı bir programda ülkemizin geleceği ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.
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Yapay Zeka'nın sorularını yanıtlayan Şengör, ülkemizin geleceği hakkında konuştu.
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"Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır." diyen Şengör Türkiye'nin artık sonunun belli olduğunu, 30-40 yıl içinde, Türkiye olmayacağını söyledi.
İşte o video;
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