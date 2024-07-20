Ülkemizin Geleceği Hakkında Konuşan Celal Şengör'den Dikkat Çeken Sözler: "Türkiyenin Artık Son Belli"

Ülkemizin önde gelen bilim insanlarından Celal Şengör pek çok programda hem bilim hem de ülkemiz hakkında görüşlerini dile getiriyor bildiğiniz üzere. Katıldığı bir programda ülkemizin geleceği ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.