Görüş Bildir
Haberler
Video
Ülkemizin Geleceği Hakkında Konuşan Celal Şengör'den Dikkat Çeken Sözler: "Türkiyenin Artık Son Belli"

Ülkemizin Geleceği Hakkında Konuşan Celal Şengör'den Dikkat Çeken Sözler: "Türkiyenin Artık Son Belli"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 21:13 Son Güncelleme: 20.07.2024 - 22:06

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin önde gelen bilim insanlarından Celal Şengör pek çok programda hem bilim hem de ülkemiz hakkında görüşlerini dile getiriyor bildiğiniz üzere. Katıldığı bir programda ülkemizin geleceği ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yapay Zeka'nın sorularını yanıtlayan Şengör, ülkemizin geleceği hakkında konuştu.

Yapay Zeka'nın sorularını yanıtlayan Şengör, ülkemizin geleceği hakkında konuştu.

"Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır." diyen Şengör Türkiye'nin artık sonunun belli olduğunu, 30-40 yıl içinde, Türkiye olmayacağını söyledi.

"Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır." diyen Şengör Türkiye'nin artık sonunun belli olduğunu, 30-40 yıl içinde, Türkiye olmayacağını söyledi.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın