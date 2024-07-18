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Son Dönemin En Sevilen Dizisi Oldu: Giray Altınok 'Prens' Karakteri İçin Kimden Esinlendiğini Açıkladı

Son Dönemin En Sevilen Dizisi Oldu: Giray Altınok 'Prens' Karakteri İçin Kimden Esinlendiğini Açıkladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 15:12

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Giray Altınok'un senaryosunu yazıp başrolüne hayat verdiği Prens dizisi, son dönemde ülkemizde yapılan en iyi komedi işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hatta, kısa sürede bir ikon haline gelen Prens Vahşi Kelebek'in replikleri, lügatımıza girmeye başladı bile.

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Prens'imiz Giray Altınok, bu ikonik karakter için kimden esinlendiğini katıldığı bir programda anlattı.

Prens'imiz Giray Altınok, bu ikonik karakter için kimden esinlendiğini katıldığı bir programda anlattı.

Prens'in aslında Giray Altınok'un bir arkadaşı olduğunu öğrenmek dizinin hayranlarını bir kere daha güldürdü.

Prens'in aslında Giray Altınok'un bir arkadaşı olduğunu öğrenmek dizinin hayranlarını bir kere daha güldürdü.

İşte o video;

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