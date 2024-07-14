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3 Ay Önce Ayakkabısını Bile Bağlayamadığını Söyeleyen Serdar Ortaç Alkolü Bırakınca Yaşadığı Değişimi Paylaştı

3 Ay Önce Ayakkabısını Bile Bağlayamadığını Söyeleyen Serdar Ortaç Alkolü Bırakınca Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 16:39

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Ülkemizde pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir hem sağlık sorunlarıyla hem de alkol ve kumar problemiyle boğuşuyor bildiğiniz üzere. Sosyal medyayı da aktif kullanan Ortaç, yaşadıklarını hayranlarıyla sık sık paylaşıp onlarla dertleşiyor.

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Alkolü ve sigarayı bıraktığını söyleyen Serdar Ortaç, 3 ay içinde yaşadığı değişimi paylaştı.

Alkolü ve sigarayı bıraktığını söyleyen Serdar Ortaç, 3 ay içinde yaşadığı değişimi paylaştı.

Ayakkabısını bağladığı anları paylaşan sanatçı, "Önceden ayakkabılarımı bile bağlayamıyorum. Şimdi hem bağlıyorum hem çözüyorum." dedi.

Ayakkabısını bağladığı anları paylaşan sanatçı, "Önceden ayakkabılarımı bile bağlayamıyorum. Şimdi hem bağlıyorum hem çözüyorum." dedi.

İşte o video;

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