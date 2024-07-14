3 Ay Önce Ayakkabısını Bile Bağlayamadığını Söyeleyen Serdar Ortaç Alkolü Bırakınca Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Ülkemizde pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir hem sağlık sorunlarıyla hem de alkol ve kumar problemiyle boğuşuyor bildiğiniz üzere. Sosyal medyayı da aktif kullanan Ortaç, yaşadıklarını hayranlarıyla sık sık paylaşıp onlarla dertleşiyor.