Ülkenin İkinci Dilan Polat Vakası Neslim Güngen Tutuklanırken Kendisini Çeken Gazetecilere Küfürler Yağdırdı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına yönelik güzellik merkezleri sahibi fenomen Neslihan ve eşi İnanç Güngen’e soruşturma açılmış, ikili açılan soruşturmanın ardından tutuklanmıştı.
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Dilan Polat'ı sektöre soktuğunu söylediği bilinen Neslim Güngen adliyeye sevk edilirken kendisine gazeteciler eşlik etti.
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Güngen, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırdı.
İşte o anlar;
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