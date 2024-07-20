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Dünyayı 30 Yıl Geri Götüren İnternet Krizinden Milkshake İsteyen İnşaat Ustasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dünyayı 30 Yıl Geri Götüren İnternet Krizinden Milkshake İsteyen İnşaat Ustasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 20:23

Yine her zaman olduğu gibi bugün de günün tweetleriyle karşınızdayız. Bakalım bu sıcak yaz gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz?

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Anlara'yı biraz rahat mı bıraksak?

2. Anlara'yı biraz rahat mı bıraksak?
twitter.com

3. Aşureye abuk subuk eklemeler yapanlar yargılansın.

3. Aşureye abuk subuk eklemeler yapanlar yargılansın.
twitter.com

4. 'Milkişelk'ini içtiği paylaşımı da görür müyüz? 🥲

4. 'Milkişelk'ini içtiği paylaşımı da görür müyüz? 🥲
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. Kriz yönetmek denince;

7. Her şişeyi, paketi, kutuyu değerlendiren anneanneler, babaanneler ♥️

7. Her şişeyi, paketi, kutuyu değerlendiren anneanneler, babaanneler ♥️
twitter.com

8. Dizisi ne zaman gelir?

8. Dizisi ne zaman gelir?
twitter.com

9. Yazarı Giray Altınok değil miydi?

9. Yazarı Giray Altınok değil miydi?
twitter.com

10. 🙉

10. 🙉
twitter.com
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11. Yarın görüşürüz 👋

11. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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