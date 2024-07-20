Dünyayı 30 Yıl Geri Götüren İnternet Krizinden Milkshake İsteyen İnşaat Ustasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dünyayı 30 Yıl Geri Götüren İnternet Krizinden Milkshake İsteyen İnşaat Ustasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Anlara'yı biraz rahat mı bıraksak?
3. Aşureye abuk subuk eklemeler yapanlar yargılansın.
4. 'Milkişelk'ini içtiği paylaşımı da görür müyüz? 🥲
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. Her şişeyi, paketi, kutuyu değerlendiren anneanneler, babaanneler ♥️
8. Dizisi ne zaman gelir?
9. Yazarı Giray Altınok değil miydi?
10. 🙉
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yarın görüşürüz 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın