Astrolog Dinçer Güner Dün Meydana Gelen ve Pek Çok Sektörü Etkileyen Dijital Kriz Hakkında Önceden Uyarmış

Dün sağlıktan havayolu ulaşımına, market kasalarından bankalara kadar pek çok sektörü etkileyen bir internet sorunu yaşandı bildiğiniz üzere. Dünya genelinde internet sistemlerin, ciddi şekilde etkileyen arızanın sebebinin Crowdstrike güncellemesi olduğu açıklamdı.