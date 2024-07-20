Astrolog Dinçer Güner Dün Meydana Gelen ve Pek Çok Sektörü Etkileyen Dijital Kriz Hakkında Önceden Uyarmış

Dün sağlıktan havayolu ulaşımına, market kasalarından bankalara kadar pek çok sektörü etkileyen bir internet sorunu yaşandı bildiğiniz üzere. Dünya genelinde internet sistemlerin, ciddi şekilde etkileyen arızanın sebebinin Crowdstrike güncellemesi olduğu açıklamdı.
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Astrolog Dinçer Güner’in bu olayın öncesinde çektiği bir videoda tam olarak bu konuda bir uyarı yaptığı ortaya çıktı.
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Teknolojik kazaların ortaya çıkabileceği konusunda uyaran Güner videosunda Datalarında çok büyük veri saklayan firmaların Mars İkizler süreci içerisinde ekstra dikkat etmeleri gerekiyor.” demiş.
İşte o video;
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