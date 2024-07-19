CrowdStrike Krizi Sebebiyle Havayolu Ulaşımında Yaşanan Aksamanın Boyutu Bir Video ile Gösterildi

Bugün, dünya genelinde internet sistemlerinde ciddi bir arıza meydana geldi. Crowdstrike güncellemesi nedeniyle Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza havayolu ulaşımından bankacılığa pek çok sektörü etkiledi.
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Pek çok uçuşun iptal olduğu arıza sebebiyle pek çok insan mağdur oldu.
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Birkaç havayolu şirketine ait uçak trafiğinin 12 saatlik süredeki değişimi bir video ile gösterildi.
İşte o video,
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