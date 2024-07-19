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Mustafa Sarıgül Olayını Merak Eden Anneden Dış "Hot"lara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Mustafa Sarıgül Olayını Merak Eden Anneden Dış "Hot"lara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 18:12

Bir yandan sıcaklar bir yandan iş güç derken, hafta sonu geldi dayandı. Bakalım haftanın son iş gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz?

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Büyüme farkındalığı...

3. Gel de anlat

3. Gel de anlat
twitter.com

4. O zaman hepimize sihir gibi geliyordu o küçük dokunuşlar

4. O zaman hepimize sihir gibi geliyordu o küçük dokunuşlar
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. Tarz işte

6. Tarz işte
twitter.com

7. Sadece erkeklere mi?

7. Sadece erkeklere mi?
twitter.com

8. Yine kelime şakaları

8. Yine kelime şakaları
twitter.com

9. Sheldon Cooper 👌

9. Sheldon Cooper 👌
twitter.com

10. Bu filtre beni hiç beklemediğim bir şekilde geçmişe götürdü.

10. Bu filtre beni hiç beklemediğim bir şekilde geçmişe götürdü.
twitter.com
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11. 2 dakikadan fazla bakabilen var mı?

11. 2 dakikadan fazla bakabilen var mı?
twitter.com

12. Yarın görüşürüz 👋

12. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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