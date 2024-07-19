Mustafa Sarıgül Olayını Merak Eden Anneden Dış "Hot"lara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Mustafa Sarıgül Olayını Merak Eden Anneden Dış "Hot"lara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bir yandan sıcaklar bir yandan iş güç derken, hafta sonu geldi dayandı. Bakalım haftanın son iş gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz?
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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3. Gel de anlat
4. O zaman hepimize sihir gibi geliyordu o küçük dokunuşlar
5. 👇
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6. Tarz işte
7. Sadece erkeklere mi?
8. Yine kelime şakaları
9. Sheldon Cooper 👌
10. Bu filtre beni hiç beklemediğim bir şekilde geçmişe götürdü.
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11. 2 dakikadan fazla bakabilen var mı?
12. Yarın görüşürüz 👋
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