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Beren Saat'in Sinirlenme Ağzından YKS Yerine Tatile Giden Arda Güler'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beren Saat'in Sinirlenme Ağzından YKS Yerine Tatile Giden Arda Güler'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 18:39 Son Güncelleme: 17.07.2024 - 18:42

Bugün de her gün olduğu gibi, günün viral tweetlerini sizler için bir araya getirdik. Bakalım Haftanın ortasında en çok kimlere gülmüşüz?

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Yakışır ama 👌

2. Yakışır ama 👌
twitter.com

3. Yaşayan bilir...

3. Yaşayan bilir...
twitter.com

4. https://twitter.com/ttongekarakurt/status/1813260914663301477?o-tw-with-quote=true

4. https://twitter.com/ttongekarakurt/status/1813260914663301477?o-tw-with-quote=true
twitter.com

5. Ankaralılar bu konuda ne düşünüyor?

5. Ankaralılar bu konuda ne düşünüyor?
twitter.com
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6. Ezberlemişiz

6. Ezberlemişiz
twitter.com

7. Ağlayınca akıyor mu?

7. Ağlayınca akıyor mu?
twitter.com

8. Beynin en sinir bozucu oyunu. Herkes anlayışlı olursa sorun olmaz.

9. 🥲

10. Arkadaş grupları arasında planlanabilir.

10. Arkadaş grupları arasında planlanabilir.
twitter.com
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11. Yarın görüşürüz 👋

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