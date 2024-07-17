Beren Saat'in Sinirlenme Ağzından YKS Yerine Tatile Giden Arda Güler'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Beren Saat'in Sinirlenme Ağzından YKS Yerine Tatile Giden Arda Güler'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bugün de her gün olduğu gibi, günün viral tweetlerini sizler için bir araya getirdik. Bakalım Haftanın ortasında en çok kimlere gülmüşüz?
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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2. Yakışır ama 👌
3. Yaşayan bilir...
4. https://twitter.com/ttongekarakurt/status/1813260914663301477?o-tw-with-quote=true
5. Ankaralılar bu konuda ne düşünüyor?
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6. Ezberlemişiz
7. Ağlayınca akıyor mu?
10. Arkadaş grupları arasında planlanabilir.
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