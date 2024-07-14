Yaptığı Akılalmaz Saç Tasarımlarıyla Görenleri Hayrete Düşüren Kuaförün Çalışmaları Hayrete Düşürecek

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9FavHeiKc_/
Kuaförlük, bir sanat dalı olarak kabul edilebilecek bir meslek. Kuaförlükte teknik bilgi ve beceri, yaratıcılık ve estetik anlayış ile birleşinde ortaya muazzam işler çıkabiliyor.
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Sosyal medyada bir kuaför yaptığı akılalmaz saç tasarımlarını paylaştı.
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Eyfel Kulesi'nden kemana pek çok tasarımın yapım aşamasını paylaşan kadın izleyenlerin ağzını açık bıraktı.
İşte o tasarımlar;
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