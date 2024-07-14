Görüş Bildir
Haberler
Video
Yaptığı Akılalmaz Saç Tasarımlarıyla Görenleri Hayrete Düşüren Kuaförün Çalışmaları Hayrete Düşürecek

Yaptığı Akılalmaz Saç Tasarımlarıyla Görenleri Hayrete Düşüren Kuaförün Çalışmaları Hayrete Düşürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 15:52

İçerik Devam Ediyor

Kuaförlük, bir sanat dalı olarak kabul edilebilecek bir meslek. Kuaförlükte teknik bilgi ve beceri, yaratıcılık ve estetik anlayış ile birleşinde ortaya muazzam işler çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9FavHeiKc_/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada bir kuaför yaptığı akılalmaz saç tasarımlarını paylaştı.

Sosyal medyada bir kuaför yaptığı akılalmaz saç tasarımlarını paylaştı.

Eyfel Kulesi'nden kemana pek çok tasarımın yapım aşamasını paylaşan kadın izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Eyfel Kulesi'nden kemana pek çok tasarımın yapım aşamasını paylaşan kadın izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

İşte o tasarımlar;

😱

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın