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Çocuklarıyla Dilenen Rihanna'dan Sınav Sorusunu Tişörtünde Taşıyana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çocuklarıyla Dilenen Rihanna'dan Sınav Sorusunu Tişörtünde Taşıyana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 17:44 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 17:59

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Kaosuyla sakinliğiyle yine pek çok gündemi bir arada yaşadık. Bakalım bu hafta en çok kimlere gülmüşüz?

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
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2. Bilmeyenler için, KPSS'de bu tablonun kime ait olduğu sorulmuş. Şans bazen gerçek anlamda ayağına gelir.

2. Bilmeyenler için, KPSS'de bu tablonun kime ait olduğu sorulmuş. Şans bazen gerçek anlamda ayağına gelir.
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3. Sanki biraz doğru.

4. En azından ara verebiliyor muyuz?

4. En azından ara verebiliyor muyuz?
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5. Stella olmak biraz budur.

5. Stella olmak biraz budur.
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6. Emriniz olur 👍

7. Yok artık!

8. Yine de öyle demeseydik...

8. Yine de öyle demeseydik...
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9. 👇

9. 👇
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10. "Ben bağırıyor muyum şu an?"

10. "Ben bağırıyor muyum şu an?"
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11. Kesinlikle bir anda oldu.

11. Kesinlikle bir anda oldu.
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12. Tamam artık bitsin bu akım.

12. Tamam artık bitsin bu akım.
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13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
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