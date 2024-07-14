Çocuklarıyla Dilenen Rihanna'dan Sınav Sorusunu Tişörtünde Taşıyana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Çocuklarıyla Dilenen Rihanna'dan Sınav Sorusunu Tişörtünde Taşıyana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Kaosuyla sakinliğiyle yine pek çok gündemi bir arada yaşadık. Bakalım bu hafta en çok kimlere gülmüşüz?
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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2. Bilmeyenler için, KPSS'de bu tablonun kime ait olduğu sorulmuş. Şans bazen gerçek anlamda ayağına gelir.
4. En azından ara verebiliyor muyuz?
5. Stella olmak biraz budur.
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8. Yine de öyle demeseydik...
9. 👇
10. "Ben bağırıyor muyum şu an?"
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11. Kesinlikle bir anda oldu.
12. Tamam artık bitsin bu akım.
13. Yarın görüşürüz 👋
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