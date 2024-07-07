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Turuncudan Tiksinmeye Başlayanlardan EURO 2024'e Veda Edemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Turuncudan Tiksinmeye Başlayanlardan EURO 2024'e Veda Edemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 18:09

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta gündemimiz elbette EURO 2024 çeyrek finaliydi. Bakalım haftanın bu son gününde kimlerin tweetleriyle gülmüşüz?

Keyfili okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

2. Sırada ÖSYM var;

2. Sırada ÖSYM var;
twitter.com

3. Niye bu kadar zor oldu...

4. 👇

4. 👇
twitter.com

5. İstek yapabiliyor muyuz?

5. İstek yapabiliyor muyuz?
twitter.com
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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. Akımın en güzelii 😻

7. Akımın en güzelii 😻
twitter.com

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. Maç heyecanının hepimizi getirdiği nokta;

9. Maç heyecanının hepimizi getirdiği nokta;
twitter.com

10. Bir süre Van Dijk;

10. Bir süre Van Dijk;
twitter.com
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11. Çok mantıklıymış

11. Çok mantıklıymış
twitter.com

12. Bunun bir ortası yok mu?

12. Bunun bir ortası yok mu?
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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