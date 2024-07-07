Turuncudan Tiksinmeye Başlayanlardan EURO 2024'e Veda Edemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Turuncudan Tiksinmeye Başlayanlardan EURO 2024'e Veda Edemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta gündemimiz elbette EURO 2024 çeyrek finaliydi. Bakalım haftanın bu son gününde kimlerin tweetleriyle gülmüşüz?
Keyfili okumalar 🚀
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2. Sırada ÖSYM var;
4. 👇
5. İstek yapabiliyor muyuz?
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6. 👇
7. Akımın en güzelii 😻
8. 👇
9. Maç heyecanının hepimizi getirdiği nokta;
10. Bir süre Van Dijk;
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11. Çok mantıklıymış
12. Bunun bir ortası yok mu?
13. Yarın görüşürüz 👋
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