Kelebek Sistemindeki Barış Alper’den Karaca Airpods’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kelebek Sistemindeki Barış Alper’den Karaca Airpods’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her geçen gün olduğu gibi bakalım bugün Twitter’da kimler etkileşime doymuş, kimler yaratıcılıklarını konuşturmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Aynen, aktüel takip ederseniz olabilir 👇
Doğru. 👇
Kendini görenler? ✋
👇
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Buyurun yorumlara 👇
Değil mi?
😁👇
Tespit gibi tespit 👇
Tövbe haşa ama biz hiç sevilmemiş olabilir miyiz?
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