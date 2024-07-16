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Kelebek Sistemindeki Barış Alper’den Karaca Airpods’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kelebek Sistemindeki Barış Alper’den Karaca Airpods’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 19:44

Her geçen gün olduğu gibi bakalım bugün Twitter’da kimler etkileşime doymuş, kimler yaratıcılıklarını konuşturmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Aynen, aktüel takip ederseniz olabilir 👇

Aynen, aktüel takip ederseniz olabilir 👇
twitter.com

Doğru. 👇

Doğru. 👇
twitter.com

Kendini görenler? ✋

Kendini görenler? ✋
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Buyurun yorumlara 👇

Buyurun yorumlara 👇
twitter.com

Değil mi?

Değil mi?
twitter.com

😁👇

😁👇
twitter.com

Tespit gibi tespit 👇

Tespit gibi tespit 👇
twitter.com

Tövbe haşa ama biz hiç sevilmemiş olabilir miyiz?

Tövbe haşa ama biz hiç sevilmemiş olabilir miyiz?
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere 👋🏻

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