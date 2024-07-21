Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım Twitter mizahında geride bıraktığımız hafta hangi tweetler öne çıkmış, en çok kimler tweetleriyle güldürmüş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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2. Klimanın mucidine biz de birer tur lokma mı döktürsek?
4. Köpeği de götür kuaföre.
5. Kimse söylemese asla fark edemeyecek olanlar?
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6. 👇
7. Kamp duşu?
8. 👇
9. Karadeniz mutfağı ile ilgili yetkililer son sözü söylemişti zaten.
10. Bizim flört becerileri.
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11.
12. Hocam bir saat İstanbul'da araba kullanır mısınız?
13. Bunları almayan kalmadı zaten, mesele o değil...
14. Otobüsten iner inmez mekan zaman farketmeksizin aynı böyle çıkar ayakkabı ve çorap.
15. Arda'nın ihtiyacı mı var?
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16. Tam bir başyapıt;
17. Haftaya görüşürüz 👋
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