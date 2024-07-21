Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 19:33

Bakalım Twitter mizahında geride bıraktığımız hafta hangi tweetler öne çıkmış, en çok kimler tweetleriyle güldürmüş. 

Keyifli okumalar 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Klimanın mucidine biz de birer tur lokma mı döktürsek?

2. Klimanın mucidine biz de birer tur lokma mı döktürsek?
twitter.com

3. Bülent Üstün çizmiş gibi.

4. Köpeği de götür kuaföre.

4. Köpeği de götür kuaföre.
twitter.com

5. Kimse söylemese asla fark edemeyecek olanlar?

5. Kimse söylemese asla fark edemeyecek olanlar?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. Kamp duşu?

7. Kamp duşu?
twitter.com

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. Karadeniz mutfağı ile ilgili yetkililer son sözü söylemişti zaten.

9. Karadeniz mutfağı ile ilgili yetkililer son sözü söylemişti zaten.
twitter.com

10. Bizim flört becerileri.

10. Bizim flört becerileri.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11.

11.
twitter.com

12. Hocam bir saat İstanbul'da araba kullanır mısınız?

12. Hocam bir saat İstanbul'da araba kullanır mısınız?
twitter.com

13. Bunları almayan kalmadı zaten, mesele o değil...

13. Bunları almayan kalmadı zaten, mesele o değil...
twitter.com

14. Otobüsten iner inmez mekan zaman farketmeksizin aynı böyle çıkar ayakkabı ve çorap.

14. Otobüsten iner inmez mekan zaman farketmeksizin aynı böyle çıkar ayakkabı ve çorap.
twitter.com

15. Arda'nın ihtiyacı mı var?

15. Arda'nın ihtiyacı mı var?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Tam bir başyapıt;

16. Tam bir başyapıt;
twitter.com

17. Haftaya görüşürüz 👋

17. Haftaya görüşürüz 👋
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın