Kabe'de Cips Keyfi: Kankalarıyla Piknik Yapan Kişinin Paylaşımı Dumur Etti
Kabe'de Cips Keyfi: Kankalarıyla Piknik Yapan Kişinin Paylaşımı Dumur Etti
Son zamanlarda sosyal medyada süregelen bir akım var. Kullanıcılar 'mesela ben...tahmin etmezdim' kalıbını kullanarak yaşadıkları en mistik olayları anlatıyorlar.
Birazdan göreceğiniz anlar ise bütün bu anılara taş çıkartacak cinsten!
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Son günlerde sosyal medyada "mesela ben..." diye başlayıp hayatlarının en ilginç anılarını paylaşan kişilere denk gelmişsinizdir.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Kabe avlusunda arkadaşlarıyla piknik yaptığı anları paylaştı.
Haliyle bu paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.
İşte bu hepimize sürpriz oldu.
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Tabii bu görsele birbirinden farklı eleştiriler getirenler de oldu.
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