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Kabe'de Cips Keyfi: Kankalarıyla Piknik Yapan Kişinin Paylaşımı Dumur Etti

Kabe'de Cips Keyfi: Kankalarıyla Piknik Yapan Kişinin Paylaşımı Dumur Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.07.2024 - 23:35

Son zamanlarda sosyal medyada süregelen bir akım var. Kullanıcılar 'mesela ben...tahmin etmezdim' kalıbını kullanarak yaşadıkları en mistik olayları anlatıyorlar.

Birazdan göreceğiniz anlar ise bütün bu anılara taş çıkartacak cinsten!

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Son günlerde sosyal medyada "mesela ben..." diye başlayıp hayatlarının en ilginç anılarını paylaşan kişilere denk gelmişsinizdir.

Son günlerde sosyal medyada "mesela ben..." diye başlayıp hayatlarının en ilginç anılarını paylaşan kişilere denk gelmişsinizdir.

Bu akımı şu şekilde özetleyelim isterseniz;

'Mesela ben, yengeme aşık olacağımı bilmiyordum' -Bihter 

Akım anlaşıldıysa, gelelim bu paylaşımların en mistik olanına!

Bir sosyal medya kullanıcısı, Kabe avlusunda arkadaşlarıyla piknik yaptığı anları paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Kabe avlusunda arkadaşlarıyla piknik yaptığı anları paylaştı.
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Evet, yanlış görmediniz, yanlış okumadınız. Muhtemelen bu bir yapay zeka görseli de değil!

Haliyle bu paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.

Haliyle bu paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.
twitter.com

İşte bu hepimize sürpriz oldu.

İşte bu hepimize sürpriz oldu.
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Tabii bu görsele birbirinden farklı eleştiriler getirenler de oldu.

Tabii bu görsele birbirinden farklı eleştiriler getirenler de oldu.
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