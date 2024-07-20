Özgür Demirtaş, Jon Snow'un Düğününde de Görüldü! 'Bunu Kimse Bulamaz Sanıyordum'

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sık sık yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Bu kez de Game of Thrones dizisinin sevilen karakteri Jon Snow'u canlandıran Kit Harington'ın düğününden bir kare ile gündeme geldi. Demirtaş, 'Jon Snow'un düğününe mi gittin?' diye soran sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla güldürdü.

İşte, detaylar...