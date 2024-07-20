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Özgür Demirtaş, Jon Snow'un Düğününde de Görüldü! 'Bunu Kimse Bulamaz Sanıyordum'

Özgür Demirtaş, Jon Snow'un Düğününde de Görüldü! 'Bunu Kimse Bulamaz Sanıyordum'

Game of Thrones Kit Harington özgür demirtaş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 09:41

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sık sık yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Bu kez de Game of Thrones dizisinin sevilen karakteri Jon Snow'u canlandıran Kit Harington'ın düğününden bir kare ile gündeme geldi. Demirtaş, 'Jon Snow'un düğününe mi gittin?' diye soran sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla güldürdü. 

İşte, detaylar...

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Game of Thrones Yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie'in ünlü akınına uğrayan İskoçya'daki düğününü hatırlasınız.

Game of Thrones Yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie'in ünlü akınına uğrayan İskoçya'daki düğününü hatırlasınız.

Tüm dünyada ses getiren dizide Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington ve Ygritte'i canlandıran Rose Leslie 2018 yılında dünya evine girdi. Çocuklarıyla mutlu bir evliliği olan çiftin fotoğraflarındaki bir detay ise sosyal medyanın dikkatini çekti.

Düğününden çekilmiş bir karede arkada net bir şekilde görünmeyen bir kişi Özgür Demirtaş'a benzetildi!

Düğününden çekilmiş bir karede arkada net bir şekilde görünmeyen bir kişi Özgür Demirtaş'a benzetildi!
twitter.com

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen görüntüye Demirtaş'tan yanıt geldi: 'Bunu kimse bulamaz sanıyordum. İnanılmaz'

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen görüntüye Demirtaş'tan yanıt geldi: 'Bunu kimse bulamaz sanıyordum. İnanılmaz'
twitter.com

Bir süre sonra herkes, fotoğraftaki kişinin Prof. Dr. Özgür Demirtaş olduğuna ikna oldu. Tabii bu benzerliğe Demirtaş'ın bir cevabı daha vardı.

Bir süre sonra herkes, fotoğraftaki kişinin Prof. Dr. Özgür Demirtaş olduğuna ikna oldu. Tabii bu benzerliğe Demirtaş'ın bir cevabı daha vardı.

'Arkadaşlar her yuvarlaş suratlı arkadaş ben değilim'

'Arkadaşlar her yuvarlaş suratlı arkadaş ben değilim'
twitter.com
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Hâlâ aklında soru işareti olanlar için bir fotoğraf da biz paylaşalım. Gördüğünüz gibi ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'a düşünüldüğü kadar benzemiyor, hatta beyefendinin İskoç olduğunu düşünenler de var. Zira kendisi erkeklerin etek giydiği tarafta yer alıyor.

Hâlâ aklında soru işareti olanlar için bir fotoğraf da biz paylaşalım. Gördüğünüz gibi ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'a düşünüldüğü kadar benzemiyor, hatta beyefendinin İskoç olduğunu düşünenler de var. Zira kendisi erkeklerin etek giydiği tarafta yer alıyor.

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