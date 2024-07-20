Özgür Demirtaş, Jon Snow'un Düğününde de Görüldü! 'Bunu Kimse Bulamaz Sanıyordum'
Özgür Demirtaş, Jon Snow'un Düğününde de Görüldü! 'Bunu Kimse Bulamaz Sanıyordum'
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sık sık yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Bu kez de Game of Thrones dizisinin sevilen karakteri Jon Snow'u canlandıran Kit Harington'ın düğününden bir kare ile gündeme geldi. Demirtaş, 'Jon Snow'un düğününe mi gittin?' diye soran sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla güldürdü.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Game of Thrones Yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie'in ünlü akınına uğrayan İskoçya'daki düğününü hatırlasınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğününden çekilmiş bir karede arkada net bir şekilde görünmeyen bir kişi Özgür Demirtaş'a benzetildi!
Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen görüntüye Demirtaş'tan yanıt geldi: 'Bunu kimse bulamaz sanıyordum. İnanılmaz'
Bir süre sonra herkes, fotoğraftaki kişinin Prof. Dr. Özgür Demirtaş olduğuna ikna oldu. Tabii bu benzerliğe Demirtaş'ın bir cevabı daha vardı.
'Arkadaşlar her yuvarlaş suratlı arkadaş ben değilim'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hâlâ aklında soru işareti olanlar için bir fotoğraf da biz paylaşalım. Gördüğünüz gibi ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'a düşünüldüğü kadar benzemiyor, hatta beyefendinin İskoç olduğunu düşünenler de var. Zira kendisi erkeklerin etek giydiği tarafta yer alıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
komik adam
kardeşidir