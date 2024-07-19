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YKS'de 1748'inci Olduğu İçin Ağlayan Öğrenciden Sosyal Medyadaki Eleştirilere Yanıt Geldi!

YKS'de 1748'inci Olduğu İçin Ağlayan Öğrenciden Sosyal Medyadaki Eleştirilere Yanıt Geldi!

Üniversite Başarı Sıralamaları yks
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 14:18

Üniversite sınavlarının açıklanması ile birlikte binlerce genç, hayallerine bir adım daha yaklaştı. Tabii kimileri de düş kırıklığına uğradı. Bazı başarılar ise öğrencilere yetmedi. İlk 1000'e giremediği için çok üzülen ve kimileri tarafından çokça eleştirilen öğrenciden ise açıklama geldi!

İşte, detaylar...

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Yıl boyunca hallerindeki üniversiteyi ve bölümü kazanmak için çalışan milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları, 17 Temmuz Çarşamba günü açıklandı.

Yıl boyunca hallerindeki üniversiteyi ve bölümü kazanmak için çalışan milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları, 17 Temmuz Çarşamba günü açıklandı.

Eğitim hayatları boyunca büyük bir emekle sınava hazırlanan öğrencilerin sevinçleri de üzüntüleri de resmen yüreklerine sığmadı.

Eğitim hayatları boyunca büyük bir emekle sınava hazırlanan öğrencilerin sevinçleri de üzüntüleri de resmen yüreklerine sığmadı.

İlk 1000'e girmek için çalışan Rabia'nın 1748'inci olduğuna üzüldüğü anlar ise fazlasıyla eleştirildi. Tabii, başarılı öğrencinin de bu durum karşısında söyleyecekleri vardı.

İlk 1000'e girmek için çalışan Rabia'nın 1748'inci olduğuna üzüldüğü anlar ise fazlasıyla eleştirildi. Tabii, başarılı öğrencinin de bu durum karşısında söyleyecekleri vardı.

Başarılı Gencin Gözyaşlarını Tutamadığı Anlar 👇

İki yıl boyunca hayallerindeki üniversite için çalışmış: '2 Yılıma ortak olmadığınız gibi duygularıma da ortak olmanızı beklemiyorum zaten'

İki yıl boyunca hayallerindeki üniversite için çalışmış: '2 Yılıma ortak olmadığınız gibi duygularıma da ortak olmanızı beklemiyorum zaten'

Bu güzel açıklaması sayesinde biz de Rabia'yı başarısından dolayı tebrik edelim. Yolun açık olsun!

Klinik Psikolog Buğra Serdaroğlu ise Gloob adlı Instagram hesabında, genç ve başarılı öğrencinin yaşadığı bu durumu dikkatle ele aldı.

Klinik Psikolog Buğra Serdaroğlu ise Gloob adlı Instagram hesabında, genç ve başarılı öğrencinin yaşadığı bu durumu dikkatle ele aldı.

Serdaroğlu, 'Birçok öğrenci diğerlerine göre yüksek not almasına rağmen hüzünlü hissedebiliyor. Aslında bu durum başarıyı algılama biçimimizle alakalı. Yüksek bir başarıya rağmen üzüntü hissedilmesinin arkasında mükemmeliyetçilik, yüksek beklentiler ve sosyal karşılaştırmalar yatıyor olabilir.'

Alınan not ne kadar yüksek olursa olsun belirlenen hedeflere ulaşılamaması, hayal kırıkları üzüntü yaratabilir. Ancak başarı veya başarısızlık kendi değerimizin ve yeterliliğimizin bir yansıması değildir.

Başarı sadece bir not veya sıralama ile ölçülmez.' açıklamasında bulunarak, gençlere önemli hatırlatmalarda ve uyarılarda bulundu.

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