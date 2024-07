YKS'de 1748'inci Olduğu İçin Ağlayan Öğrenciden Sosyal Medyadaki Eleştirilere Yanıt Geldi!

Serdaroğlu, 'Birçok öğrenci diğerlerine göre yüksek not almasına rağmen hüzünlü hissedebiliyor. Aslında bu durum başarıyı algılama biçimimizle alakalı. Yüksek bir başarıya rağmen üzüntü hissedilmesinin arkasında mükemmeliyetçilik, yüksek beklentiler ve sosyal karşılaştırmalar yatıyor olabilir.'

Alınan not ne kadar yüksek olursa olsun belirlenen hedeflere ulaşılamaması, hayal kırıkları üzüntü yaratabilir. Ancak başarı veya başarısızlık kendi değerimizin ve yeterliliğimizin bir yansıması değildir.

Başarı sadece bir not veya sıralama ile ölçülmez.' açıklamasında bulunarak, gençlere önemli hatırlatmalarda ve uyarılarda bulundu.