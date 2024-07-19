YKS'de 1748'inci Olduğu İçin Ağlayan Öğrenciden Sosyal Medyadaki Eleştirilere Yanıt Geldi!
YKS'de 1748'inci Olduğu İçin Ağlayan Öğrenciden Sosyal Medyadaki Eleştirilere Yanıt Geldi!
Üniversite sınavlarının açıklanması ile birlikte binlerce genç, hayallerine bir adım daha yaklaştı. Tabii kimileri de düş kırıklığına uğradı. Bazı başarılar ise öğrencilere yetmedi. İlk 1000'e giremediği için çok üzülen ve kimileri tarafından çokça eleştirilen öğrenciden ise açıklama geldi!
İşte, detaylar...
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Yıl boyunca hallerindeki üniversiteyi ve bölümü kazanmak için çalışan milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları, 17 Temmuz Çarşamba günü açıklandı.
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Eğitim hayatları boyunca büyük bir emekle sınava hazırlanan öğrencilerin sevinçleri de üzüntüleri de resmen yüreklerine sığmadı.
İlk 1000'e girmek için çalışan Rabia'nın 1748'inci olduğuna üzüldüğü anlar ise fazlasıyla eleştirildi. Tabii, başarılı öğrencinin de bu durum karşısında söyleyecekleri vardı.
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Klinik Psikolog Buğra Serdaroğlu ise Gloob adlı Instagram hesabında, genç ve başarılı öğrencinin yaşadığı bu durumu dikkatle ele aldı.
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