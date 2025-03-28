İmamoğlu'na Destek Protestolarında Tutuklu Sayısı 301'e Yükseldi
İmamoğlu'na Destek Protestolarında Tutuklu Sayısı 301'e Yükseldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci sonrasında ülke genelinde gençlerin öncülüğünde protesto eylemleri dikkat çekiyor. 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganlarıyla Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplanan gençler, en fazla gözaltına alınan kesimi oluşturuyor.
Çıkarıldıkları mahkemelerde yargılanan gençlerde tutukluluk oranı da hayli fazla. Her gün yeni tutuklamalarla sayı artıyor.
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Gözaltı ve tutuklamalar artıyor.
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91 yeni tutuklama gerçekleşti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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