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İmamoğlu'na Destek Protestolarında Tutuklu Sayısı 301'e Yükseldi

İmamoğlu'na Destek Protestolarında Tutuklu Sayısı 301'e Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 00:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci sonrasında ülke genelinde gençlerin öncülüğünde protesto eylemleri dikkat çekiyor. 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganlarıyla Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplanan gençler, en fazla gözaltına alınan kesimi oluşturuyor. 

Çıkarıldıkları mahkemelerde yargılanan gençlerde tutukluluk oranı da hayli fazla. Her gün yeni tutuklamalarla sayı artıyor.

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Gözaltı ve tutuklamalar artıyor.

Gözaltı ve tutuklamalar artıyor.

Başta Saraçhane olmak üzere yurdun dört bir yanında protesto yürüyüşleri ve gösterileri düzenleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından zirve yapan gösterilerde gençler en önde yer almaya devam ediyor. Gözaltıların hem gösterilerde hem de ev baskınlarıyla devam ettiği süreçte tutuklu sayısı da artmaya devam ediyor.

91 yeni tutuklama gerçekleşti.

91 yeni tutuklama gerçekleşti.

Kamuoyunun tepkisini çeken tutuklamalarda birçok gencin bulunması dikkat çekiyor. 18-22 yaş arasında tutuklanan birçok genç için sosyal medyada çeşitli kampanyalar düzenleniyor. O sayıya bugün 91 kişi daha eklendi. 

Bu tutuklamalarla birlikte İmamoğlu protestolarında sayı 301'e yükseldi. Gözaltı ve yargı süreci devam eden pek çok kişinin olması bu sayının daha da artacağını düşündürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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