İmamoğlu'na Destek Protestolarında Tutuklu Sayısı 301'e Yükseldi

Kamuoyunun tepkisini çeken tutuklamalarda birçok gencin bulunması dikkat çekiyor. 18-22 yaş arasında tutuklanan birçok genç için sosyal medyada çeşitli kampanyalar düzenleniyor. O sayıya bugün 91 kişi daha eklendi.

Bu tutuklamalarla birlikte İmamoğlu protestolarında sayı 301'e yükseldi. Gözaltı ve yargı süreci devam eden pek çok kişinin olması bu sayının daha da artacağını düşündürüyor.