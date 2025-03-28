Ekrem İmamoğlu’ndan Maltepe Mitingine Gençlik Marşı Sözleriyle Çağrı
Ekrem İmamoğlu’ndan Maltepe Mitingine Gençlik Marşı Sözleriyle Çağrı
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek amacıyla 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00’da Maltepe’de miting düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından Maltepe Mitingi’ne çağrı yaptı.
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İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek için vatandaşlar ve CHP başta olmak üzere pek çok parti Maltepe’de bir araya gelecek.
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Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe mitingine çağrı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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