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Ekrem İmamoğlu’ndan Maltepe Mitingine Gençlik Marşı Sözleriyle Çağrı

Ekrem İmamoğlu’ndan Maltepe Mitingine Gençlik Marşı Sözleriyle Çağrı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 00:04

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek amacıyla 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00’da Maltepe’de miting düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından Maltepe Mitingi’ne çağrı yaptı.

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İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek için vatandaşlar ve CHP başta olmak üzere pek çok parti Maltepe’de bir araya gelecek.

İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek için vatandaşlar ve CHP başta olmak üzere pek çok parti Maltepe’de bir araya gelecek.

Ekrem İmamoğlu, dört günlük gözaltısının ardından tutuklandı. İBB Başkanı, 24 Mart Pazar günü Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. 

CHP, 29 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe Sahil alanında miting düzenleme kararı aldı. Saat 12.00’de gerçekleştirilecek miting için CHP 'Şimdi söz bizde! Sen de gel, bu adaletsizlik bu hukuksuzluk son bulsun!' sözleriyle çağrı yaptı. Mitinge DEM Parti başta olmak üzere pek çok parti katılma kararı aldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe mitingine çağrı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe mitingine çağrı.
twitter.com

İmamoğlu'nun X hesabından Gençlik Marşı sözleriyle şu çağrı yapıldı:

'Benim kıymetli vatandaşlarım, 

Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde hep birlikte yola çıkacağız.

Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız. Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım. 

İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür. 

'Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar,

güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.' 

Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak.

Büyük Buluşma; 

29 Mart Cumartesi 12.00’de

Maltepe Sahil Miting Alanı’nda'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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