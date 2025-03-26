CHP Maltepe Mitingi: CHP Mitingi Ne Zaman, Saat Kaçta?
CHP Maltepe Mitingi: CHP Mitingi Ne Zaman, Saat Kaçta?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla vatandaşlar İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Saraçhane'de muhalif liderler ve Dilek İmamoğlu, konuşmalar gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak 6.kez Saraçhane'de halka seslendi. Saraçhane protestolarının sona erdiğini söyleyen Özel, vatandaşları Maltepe'de düzenlenecek olan mitinge çağırdı.
Peki CHP Maltepe mitingi ne zaman?
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CHP Maltepe Mitingi
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CHP Maltepe Mitingi Ne Zaman Yapılacak?
Maltepe Nerede?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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