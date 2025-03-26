onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Maltepe Mitingi: CHP Mitingi Ne Zaman, Saat Kaçta?

CHP Maltepe Mitingi: CHP Mitingi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 09:36

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla vatandaşlar İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Saraçhane'de muhalif liderler ve Dilek İmamoğlu, konuşmalar gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak 6.kez Saraçhane'de halka seslendi. Saraçhane protestolarının sona erdiğini söyleyen Özel, vatandaşları Maltepe'de düzenlenecek olan mitinge çağırdı.

Peki CHP Maltepe mitingi ne zaman?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP Maltepe Mitingi

CHP Maltepe Mitingi

İstanbullular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla Saraçhane'de buluştu. Özgür Özel, vatandaşları İBB Binasının olduğu Saraçhane'de toplanmak üzere çağırmıştı. Saraçhane'de toplanan kalabalığa, muhalif liderler ve Dilek İmamoğlu seslendi.

Özgür Özel, son olarak Saraçhane'nin farklı bir formata bürüneceğini açıkladı. İmamoğlu ile görüştüğünü söyleyen Özel, Saraçhane'de iftarlar ve bayram kutlamaları düzenleneceğini açıkladı. Vatandaşları ise Saraçhane yerine Maltepe'de düzenlenecek olan mitinge çağırdı.

CHP Maltepe Mitingi Ne Zaman Yapılacak?

CHP Maltepe Mitingi Ne Zaman Yapılacak?

CHP Maltepe mitingi 29 Mart cumartesi günü yapılacak. Özgür Özel, Maltepe'de yapılacak olan mitingi kalabalığa seslenerek halk oylamasıyla belirledi. Yüzde 80 oyla Maltepe'nin seçildiğini belirten Özel, vatandaşları mitinge davet etti.

CHP Maltepe Mitingi Saat Kaçta?

CHP Maltepe mitingi öğlen saat 12.00'de düzenlenecek. Özgür Özel, 'Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe'de buluşuyoruz' dedi.

Maltepe Nerede?

Maltepe Nerede?

Maltepe, İstanbul ilinin Anadolu yakasındadır. Maltepe, Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşudur. 

Maltepe'ye Nasıl Gidilir?

  • Maltepe'ye en yakın tren durağı 'HALKALI- GEBZE' tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonudur.

  • Maltepe'ye en yakın metro durağı 'M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı' Huzurevi Metro İstasyonudur.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın