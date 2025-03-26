CHP Maltepe Mitingi: CHP Mitingi Ne Zaman, Saat Kaçta?

İstanbullular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla Saraçhane'de buluştu. Özgür Özel, vatandaşları İBB Binasının olduğu Saraçhane'de toplanmak üzere çağırmıştı. Saraçhane'de toplanan kalabalığa, muhalif liderler ve Dilek İmamoğlu seslendi.

Özgür Özel, son olarak Saraçhane'nin farklı bir formata bürüneceğini açıkladı. İmamoğlu ile görüştüğünü söyleyen Özel, Saraçhane'de iftarlar ve bayram kutlamaları düzenleneceğini açıkladı. Vatandaşları ise Saraçhane yerine Maltepe'de düzenlenecek olan mitinge çağırdı.