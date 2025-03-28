28 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Hande Yener, Öğrencilerin Protestolarına Destek Oldu!
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Danla Bilic, Başlattığı Boykotta Sinan Akçıl'ı da Takipten Çıkınca Olanlar Oldu!
Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a "Ölü Taklidine Devam mı Hocam?" Çıkışı Olay Oldu
Şafak Sezer'e Refakatçi Olmak İçin Gitmişti...
"Gençleri Serbest Bırakın" Diyerek Destek Oldu
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Murat Cemcir'in Pikachu ve Boykotlu Paylaşımı Dikkat Çekti
Protestoda Yürüyen Öğrencilerin Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi
Kaçamak Cevapları Dikkat Çekti
Binlerce Takipçi Kaybetti!
Gündemi Yakından Takip Eden Berna Laçin, İstanbul'a Gelen Blue Grubu'nu Radarına Aldı
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Ekşi Sözlük Boykotuna Tam Destek Didem Soydan'dan Geldi
Toplumsal Mesaj Vermeyi İhmal Etmedi
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