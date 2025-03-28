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28 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

28 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 00:39

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Hande Yener, Öğrencilerin Protestolarına Destek Oldu!

Hande Yener, Öğrencilerin Protestolarına Destek Oldu!

Yener, “Gençlerimiz bu büyük acıları asla hak etmiyor” diyerek Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden protesto yürüyüşlerinde gözaltına alınan, tutuklanan üniversite öğrencilerine destek verdi.

Danla Bilic, Başlattığı Boykotta Sinan Akçıl'ı da Takipten Çıkınca Olanlar Oldu!

Danla Bilic, Başlattığı Boykotta Sinan Akçıl'ı da Takipten Çıkınca Olanlar Oldu!

Danla Bilic’in sosyal medyada İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan isimleri tek tek silmeye başlaması magazine damgasını vurdu. Takipten çıkarttığı isimlerden biri olan Sinan Akçıl bu duruma tepkisiz kalmayarak sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a "Ölü Taklidine Devam mı Hocam?" Çıkışı Olay Oldu

Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a "Ölü Taklidine Devam mı Hocam?" Çıkışı Olay Oldu

Ekrem İmamoğlu soruşturmasına ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ederken Cem Yılmaz'ın ise hala sessizliğini koruması Atilla Taş'ın gözünden kaçmadı. Taş, attığı bir tweet ile Cem Yılmaz'a göndermede bulundu.

Şafak Sezer'e Refakatçi Olmak İçin Gitmişti...

Şafak Sezer'e Refakatçi Olmak İçin Gitmişti...

Berdan Mardini, yakın dostu Şafak Sezer’e refakat etmek için gittiği hastanede kendinin de operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendi.

"Gençleri Serbest Bırakın" Diyerek Destek Oldu

"Gençleri Serbest Bırakın" Diyerek Destek Oldu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden protestolarda gözaltına alınanların çoğunlukla öğrenciler olması toplumun büyük çoğunluğunda tepkilerin yükselmesine sebep oldu. 

Üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasına bir tepki de ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den geldi.

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Murat Cemcir'in Pikachu ve Boykotlu Paylaşımı Dikkat Çekti

Murat Cemcir'in Pikachu ve Boykotlu Paylaşımı Dikkat Çekti

Özgür Özel'in boykot çağrısının yansımalarını ünlü isimlerde de görmeye başlamıştık. Olayın ciddiyetini ön plana çıkarmak yerine mizaha başvuran Cemcir de yaptığı 'Boykot 101' paylaşımıyla ses getirdi.

Protestoda Yürüyen Öğrencilerin Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

Protestoda Yürüyen Öğrencilerin Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

Oyuncu Mert Fırat, ülke genelinde süregelen protesto yürüyüşlerinde gözaltına alınan ve hatta tutuklanan üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması için açılan hastag'e desteğini verdi.

Kaçamak Cevapları Dikkat Çekti

Kaçamak Cevapları Dikkat Çekti

Eşi Anıl Altan ile boşanacakları iddiaları çok konuşulurken, sokakta görüntülenen Pelin Akil, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara kaçamak cevaplar verdi.

Binlerce Takipçi Kaybetti!

Binlerce Takipçi Kaybetti!

Ekrem İmamoğlu ile ilgili tepkilerini dile getirmeyen komedyen Gökhan Ünver, boykot edilmeye başlandı. Ünlü isim kısa sürede pek çok takipçisini kaybetti.

Gündemi Yakından Takip Eden Berna Laçin, İstanbul'a Gelen Blue Grubu'nu Radarına Aldı

Gündemi Yakından Takip Eden Berna Laçin, İstanbul'a Gelen Blue Grubu'nu Radarına Aldı

Blue grubunun paylaştığı eğlenceli videoya 'Oğlum bağırmayın, sizi de götürecekler' yorumu yaparak gündemi şaka yoluyla eleştirdi. 

Kendisi geçtiğimiz günlerde, Ekrem İmamoğlu soruşturması sürecinde 'Dayanamıyorum demiştim' notu düşerek hastanelik olduğu anları paylaşmıştı.

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Ekşi Sözlük Boykotuna Tam Destek Didem Soydan'dan Geldi

Ekşi Sözlük Boykotuna Tam Destek Didem Soydan'dan Geldi

Ünlü manken, gündem eleştirilerini sosyal medya üzerinden destekleyen bir isim olarak; Ekşi Sözlük'ü de hesabında yazdığı bir yazıyla eleştirdi, boykota destek verdi.

Toplumsal Mesaj Vermeyi İhmal Etmedi

Toplumsal Mesaj Vermeyi İhmal Etmedi

Öznur Serçeler, kendisine erkekler özelinde yöneltilen mutsuzluk sorusunu yük seksen derece çevirerek kadınlar üzerinden yanıtladı. Ülkemizde kadınların değersiz hissettirilmesine vurgu yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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