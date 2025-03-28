İstanbul'a Gelen Blue Grubu Berna Laçin'in Radarından Kaçamadı: "Oğlum Bağırıp Durmayın, Sizi de Götürecekler"
İstanbul'a Gelen Blue Grubu Berna Laçin'in Radarından Kaçamadı: "Oğlum Bağırıp Durmayın, Sizi de Götürecekler"
Son günlerde yaşanan Ekrem İmamoğlu gündemi hem vatandaşların hem de ünlü isimlerin tepki odağında. Bazı ünlüler sürecin başından beri İmamoğlu için 'adalet' istiyor.
Bu isimlerden bir tanesi de Berna Laçin. Laçin, son günlerdeki toplumsal olayları eleştirirken hastanelik bile olmuştu. 'Hazmedemediğini' söyleyerek hastaneden kareler paylaşan Laçin, bu sefer de İstanbul'a gelen Blue grubunun paylaştığı eğlenceli videoya yorum yapmaktan geri durmadı. 'Oğlum bağırmayın, sizi de götürecekler' diyerek gündemi şaka yollu eleştirdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde birçok ünlü isim tepkisini dile getirdi.
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Hatta olanları "hazmedemediğini" söyleyerek hastanelik olmuş, o kareleri de Instagram hesabından paylaşmıştı.
Geçtiğimiz gün Blue grubunun İstanbul'a gelmesi büyük gündem olmuştu.
Berna Laçin, son günlerde yaşanan gözaltı olaylarına atıf yaparak durumu şaka yollu eleştirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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