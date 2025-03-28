İstanbul'a Gelen Blue Grubu Berna Laçin'in Radarından Kaçamadı: "Oğlum Bağırıp Durmayın, Sizi de Götürecekler"

Son günlerde yaşanan Ekrem İmamoğlu gündemi hem vatandaşların hem de ünlü isimlerin tepki odağında. Bazı ünlüler sürecin başından beri İmamoğlu için 'adalet' istiyor.

Bu isimlerden bir tanesi de Berna Laçin. Laçin, son günlerdeki toplumsal olayları eleştirirken hastanelik bile olmuştu. 'Hazmedemediğini' söyleyerek hastaneden kareler paylaşan Laçin, bu sefer de İstanbul'a gelen Blue grubunun paylaştığı eğlenceli videoya yorum yapmaktan geri durmadı. 'Oğlum bağırmayın, sizi de götürecekler' diyerek gündemi şaka yollu eleştirdi.