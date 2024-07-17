Aşure Gününü Mezhep Tartışmasına Dönüştüren Kişiye Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Vatandaşlıktan Atmak Lazım'
Aşure Gününü Mezhep Tartışmasına Dönüştüren Kişiye Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Vatandaşlıktan Atmak Lazım'
Muharrem ayının 10. gününden itibaren başlayan aşure günü, sosyal medyada şaşırtıcı bir tartışmaya neden oldu. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olan bu güzel günde, mezhep ve köken ayrımına ilişkin söylemleri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarını kızdıran yoruma ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan da tepki geldi.
İşte, detaylar...
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Muharrem ayı, İslam dininde büyük bir hürmet ve saygıyla anılır. Bu ayın içinde yer alan aşure günü ise, Müslüman topluluklar için ayrı bir öneme sahiptir.
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Paylaşmanın ve bereketin şöleni aşure gününde 'alevi komşunun aşuresini çöpe dökmekten' söz eden sosyal medya kullanıcısı herkesi şaşkına çevirdi.
İşte, sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşüren o yorum!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu yoruma sessiz kalmayanlardandı! 👇
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Dışarıda her malafata giren tarağı yediğin için sorun yok.
yıl olmuş 2024 hala din dil ırk farketmeksizin dışlanıyo yine bi yerde birileri. seni insan yerine koyup o tabagı getiren komşuya yazık
Yalanlarla yıkanmış beyinler... Öğrenmeye de niyetleri yok. Saygısız yaratık 😡