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Aşure Gününü Mezhep Tartışmasına Dönüştüren Kişiye Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Vatandaşlıktan Atmak Lazım'

Aşure Gününü Mezhep Tartışmasına Dönüştüren Kişiye Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Vatandaşlıktan Atmak Lazım'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 22:33

Muharrem ayının 10. gününden itibaren başlayan aşure günü, sosyal medyada şaşırtıcı bir tartışmaya neden oldu. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olan bu güzel günde, mezhep ve köken ayrımına ilişkin söylemleri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarını kızdıran yoruma ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan da tepki geldi. 

İşte, detaylar...

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Muharrem ayı, İslam dininde büyük bir hürmet ve saygıyla anılır. Bu ayın içinde yer alan aşure günü ise, Müslüman topluluklar için ayrı bir öneme sahiptir.

Muharrem ayı, İslam dininde büyük bir hürmet ve saygıyla anılır. Bu ayın içinde yer alan aşure günü ise, Müslüman topluluklar için ayrı bir öneme sahiptir.

Kur'an-ı Kerim, bugünün Hazreti Nuh'un gemisiyle tufandan kurtulduğu ve Hazreti Musa'nın İsrailoğullarını Firavun'un baskısından kurtararak Kızıldeniz'i geçtiği gün olarak tasvir edilir.

Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulduğu, Hazreti İbrahim'in ateşin içinde yanmadan kurtulduğu, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileştiği ve Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf ile tekrar bir araya geldiği gibi bir dizi önemli olayın da aşure gününde meydana geldiğine ilişkin rivayetler bulunmaktadır. Hazreti Nuh ve onun çağrısı üzerine gemiye binenlerin aşure yediği ve bu geleneğin Müslüman toplumunda günümüze kadar sürdüğü de bilinmektedir.

Paylaşmanın ve bereketin şöleni aşure gününde 'alevi komşunun aşuresini çöpe dökmekten' söz eden sosyal medya kullanıcısı herkesi şaşkına çevirdi.

Paylaşmanın ve bereketin şöleni aşure gününde 'alevi komşunun aşuresini çöpe dökmekten' söz eden sosyal medya kullanıcısı herkesi şaşkına çevirdi.

İşte, sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşüren o yorum!

İşte, sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşüren o yorum!
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu yoruma sessiz kalmayanlardandı! 👇

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu yoruma sessiz kalmayanlardandı! 👇
twitter.com

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Kzlt

Dışarıda her malafata giren tarağı yediğin için sorun yok.

valla farketmiyo

yıl olmuş 2024 hala din dil ırk farketmeksizin dışlanıyo yine bi yerde birileri. seni insan yerine koyup o tabagı getiren komşuya yazık

Emel

Yalanlarla yıkanmış beyinler... Öğrenmeye de niyetleri yok. Saygısız yaratık 😡