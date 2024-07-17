Aşure Gününü Mezhep Tartışmasına Dönüştüren Kişiye Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Vatandaşlıktan Atmak Lazım'

Kur'an-ı Kerim, bugünün Hazreti Nuh'un gemisiyle tufandan kurtulduğu ve Hazreti Musa'nın İsrailoğullarını Firavun'un baskısından kurtararak Kızıldeniz'i geçtiği gün olarak tasvir edilir.

Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulduğu, Hazreti İbrahim'in ateşin içinde yanmadan kurtulduğu, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileştiği ve Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf ile tekrar bir araya geldiği gibi bir dizi önemli olayın da aşure gününde meydana geldiğine ilişkin rivayetler bulunmaktadır. Hazreti Nuh ve onun çağrısı üzerine gemiye binenlerin aşure yediği ve bu geleneğin Müslüman toplumunda günümüze kadar sürdüğü de bilinmektedir.