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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 01:05

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Cassie & Kocası Alex Fine

Cassie & Kocası Alex Fine

Jason Momoa

Jason Momoa

Jenna Ortega

Jenna Ortega

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Jonathan Bennett

Jonathan Bennett
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Kate Bosworth

Kate Bosworth

Kendall Jenner & Hailey Bieber

Kendall Jenner & Hailey Bieber

Pedro Pascal

Pedro Pascal

Selena Gomez

Selena Gomez

Sofia Carson

Sofia Carson
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Tom Hardy

Tom Hardy

Viola Davis

Viola Davis

Dua Lipa

Dua Lipa
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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