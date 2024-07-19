Milletvekili Maaşı, Asgari Ücretin Yaklaşık 10 Katı Olarak Hesaplandı Sosyal Medya Karıştı!
Milletvekili Maaşı, Asgari Ücretin Yaklaşık 10 Katı Olarak Hesaplandı Sosyal Medya Karıştı!
Ülkelerin milletvekili maaşı ile asgari ücret kıyaslaması dikkat çekti. Emekli maaşlarının konuşulduğu bugünlerde sosyal medya platformu X üzerinden @dogrulukpayicom adlı hesap tarafından yapılan paylaşıma vatandaşların da söyleyecekleri vardı.
İşte, detaylar...
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Bir kez daha maaş zamlarının konuşulduğu günlerde milletvekili maaşlarının asgari ücretin kaç katı olduğu merak konusu oldu!
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Paylaşımda, Türkiye’de milletvekili maaşlarının, asgari ücretin yaklaşık 10 katı olduğu belirtildi.
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