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Milletvekili Maaşı, Asgari Ücretin Yaklaşık 10 Katı Olarak Hesaplandı Sosyal Medya Karıştı!

Milletvekili Maaşı, Asgari Ücretin Yaklaşık 10 Katı Olarak Hesaplandı Sosyal Medya Karıştı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 11:14

Ülkelerin milletvekili maaşı ile asgari ücret kıyaslaması dikkat çekti. Emekli maaşlarının konuşulduğu bugünlerde sosyal medya platformu X üzerinden @dogrulukpayicom adlı hesap tarafından yapılan paylaşıma vatandaşların da söyleyecekleri vardı. 

İşte, detaylar...

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Bir kez daha maaş zamlarının konuşulduğu günlerde milletvekili maaşlarının asgari ücretin kaç katı olduğu merak konusu oldu!

Bir kez daha maaş zamlarının konuşulduğu günlerde milletvekili maaşlarının asgari ücretin kaç katı olduğu merak konusu oldu!

Beklenen yanıt, sosyal medyadan geldi. Doğruluk Payı adlı X hesabı, Belçika, Yunanistan ve İspanya'nın 2023 verilerini, İsveç ve Birleşik Krallık için yaklaşık asgari ücret miktarını ve diğer ülkelerin 2024 verilerini kullanarak hesaplama yaptı.

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Paylaşımda, Türkiye’de milletvekili maaşlarının, asgari ücretin yaklaşık 10 katı olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye’de milletvekili maaşlarının, asgari ücretin yaklaşık 10 katı olduğu belirtildi.
twitter.com

Yunanistan'da bu oran 5.9 kat, Birleşik Krallık'ta 4.6 kat, Fransa ve Belçika'da ise 4.3 kat olarak belirlendi.

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Yorumlar arasında merak uyandıran bir soru daha vardı! 👇

Yorumlar arasında merak uyandıran bir soru daha vardı! 👇
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