Milletvekili Maaşı, Asgari Ücretin Yaklaşık 10 Katı Olarak Hesaplandı Sosyal Medya Karıştı!

Beklenen yanıt, sosyal medyadan geldi. Doğruluk Payı adlı X hesabı, Belçika, Yunanistan ve İspanya'nın 2023 verilerini, İsveç ve Birleşik Krallık için yaklaşık asgari ücret miktarını ve diğer ülkelerin 2024 verilerini kullanarak hesaplama yaptı.