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Ruanda Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Paul Kagame Yüzde 99.15 Oyla 4. Dönemi Kazandı!

Ruanda Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Paul Kagame Yüzde 99.15 Oyla 4. Dönemi Kazandı!

seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 12:21

Ruanda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. 2000 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevinde olan Paul Kagame, 4. kez seçildi. Bu kez yüzde 99.15 oy aldı! 

İşte, detaylar...

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Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da dün yaklaşık 2 bin 500 kişi cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da dün yaklaşık 2 bin 500 kişi cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Yurtsever Cephesi Partisi Genel Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame, yüzde 99.15 oy alarak 4. kez seçildi!

Yurtsever Cephesi Partisi Genel Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame, yüzde 99.15 oy alarak 4. kez seçildi!

Oyların yüzde 79'unu oluşturan ön sonuçlar açıklandı. Sonuçlar, Kagame'nin rakipleri muhalefetteki Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana'nın oy oranları yüzde 1'in altında kaldığını işaret ediyor.

Dördüncü zaferini yaşayan Kagame, bugüne kadar girdiği seçimlerde en yüksek yüzde 93 oranına ulaşmıştı.

Dördüncü zaferini yaşayan Kagame, bugüne kadar girdiği seçimlerde en yüksek yüzde 93 oranına ulaşmıştı.

Kesin sonuçların ise 27 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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