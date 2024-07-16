Ruanda Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Paul Kagame Yüzde 99.15 Oyla 4. Dönemi Kazandı!
Ruanda Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Paul Kagame Yüzde 99.15 Oyla 4. Dönemi Kazandı!
Ruanda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. 2000 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevinde olan Paul Kagame, 4. kez seçildi. Bu kez yüzde 99.15 oy aldı!
İşte, detaylar...
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Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da dün yaklaşık 2 bin 500 kişi cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.
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Yurtsever Cephesi Partisi Genel Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame, yüzde 99.15 oy alarak 4. kez seçildi!
Dördüncü zaferini yaşayan Kagame, bugüne kadar girdiği seçimlerde en yüksek yüzde 93 oranına ulaşmıştı.
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