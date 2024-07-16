Xiaomi İnsansız Fabrikasında Her 3 Saniyede Bir Akıllı Telefon Üretecek!
Xiaomi İnsansız Fabrikasında Her 3 Saniyede Bir Akıllı Telefon Üretecek!
Çinli teknoloji devi Xiaomi, 330 milyon dolarlık yatırımla kurduğu insansız fabrikasında 10 milyon akıllı telefon üretmeyi planlıyor! 81.000 metrekarelik tesis, her 3 saniyede bir akıllı telefon üretecek.
İşte, detaylar...
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Çin'in teknoloji devi Xiaomi, 330 milyon dolarlık yatırımla kurduğu 81.000 metrekarelik insansız, kendini geliştiren robot fabrikasıyla yılda 10 milyondan fazla akıllı telefon üretmeyi planlıyor.
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Xiaomi'nin Hyper IMP'si (Akıllı Üretim Platformu), operasyonel beyin görevi görerek zorluklara etkin bir şekilde yanıt veriyor ve üretim verimliliğini artırıyor.
Pekin Changping'deki tesis, oldukça karmaşık bir otomasyon sistemine sahip.
Kısa zaman sonra üretime başlaması planlanan tesis: Her 3 saniyede bir akıllı telefon üretecek!
İnsansız fabrikada üretilen akıllı telefonlar markanın amiral gemisi olacak!
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Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, tesisi X'te yayınlanan videoda tanıttı.
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