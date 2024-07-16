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Xiaomi İnsansız Fabrikasında Her 3 Saniyede Bir Akıllı Telefon Üretecek!

Xiaomi İnsansız Fabrikasında Her 3 Saniyede Bir Akıllı Telefon Üretecek!

Robot Akıllı telefon Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 09:18

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 330 milyon dolarlık yatırımla kurduğu insansız fabrikasında 10 milyon akıllı telefon üretmeyi planlıyor! 81.000 metrekarelik tesis, her 3 saniyede bir akıllı telefon üretecek. 

İşte, detaylar...

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Çin'in teknoloji devi Xiaomi, 330 milyon dolarlık yatırımla kurduğu 81.000 metrekarelik insansız, kendini geliştiren robot fabrikasıyla yılda 10 milyondan fazla akıllı telefon üretmeyi planlıyor.

Çin'in teknoloji devi Xiaomi, 330 milyon dolarlık yatırımla kurduğu 81.000 metrekarelik insansız, kendini geliştiren robot fabrikasıyla yılda 10 milyondan fazla akıllı telefon üretmeyi planlıyor.

Tam otomatik akıllı üretim hatları, insan müdahalesi olmadan 7/24 çalışabilme kapasitesine sahip. Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, fabrikanın sorunları teşhis etme ve çözme yeteneğine sahip olduğunu ve süreçlerini kendi kendine optimize edebildiğini belirtiyor.

Xiaomi'nin Hyper IMP'si (Akıllı Üretim Platformu), operasyonel beyin görevi görerek zorluklara etkin bir şekilde yanıt veriyor ve üretim verimliliğini artırıyor.

Xiaomi'nin Hyper IMP'si (Akıllı Üretim Platformu), operasyonel beyin görevi görerek zorluklara etkin bir şekilde yanıt veriyor ve üretim verimliliğini artırıyor.

Jun, “11 üretim hattımız var. Temel süreçlerin yüzde 100'ü otomatiktir. Bunu başarmak için tüm üretim ve üretim yazılımımızı geliştirdik” diyor.

Pekin Changping'deki tesis, oldukça karmaşık bir otomasyon sistemine sahip.

Pekin Changping'deki tesis, oldukça karmaşık bir otomasyon sistemine sahip.

Sistem, makinelerin iş birliği yaparak görevleri tamamladığı bir yapıya sahip. Mikron düzeyinde toz toplamaya yarayan cihazlarla her zaman temiz kalan tesiste, akıllı makineler kalite kontrolü gerçekleştiriyor. Tesis teorik olarak saniyede 1 akıllı telefon üretme kapasitesine sahip.

Kısa zaman sonra üretime başlaması planlanan tesis: Her 3 saniyede bir akıllı telefon üretecek!

Kısa zaman sonra üretime başlaması planlanan tesis: Her 3 saniyede bir akıllı telefon üretecek!

Tesiste üretilmesi planlanan modeller arasında MIX Fold 4 ve MIX Flip gibi yeni nesil akıllı telefonlar da var.

İnsansız fabrikada üretilen akıllı telefonlar markanın amiral gemisi olacak!

İnsansız fabrikada üretilen akıllı telefonlar markanın amiral gemisi olacak!

Tamamen çalışır durumda ve üretime hazır olduğunu söylenen fabrika, Xiaomi'nin ilk kitap tarzı katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi Mix Fold'un üretiminde önemli bir rol oynayacak.

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Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, tesisi X'te yayınlanan videoda tanıttı.

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