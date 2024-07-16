Xiaomi İnsansız Fabrikasında Her 3 Saniyede Bir Akıllı Telefon Üretecek!

Tam otomatik akıllı üretim hatları, insan müdahalesi olmadan 7/24 çalışabilme kapasitesine sahip. Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, fabrikanın sorunları teşhis etme ve çözme yeteneğine sahip olduğunu ve süreçlerini kendi kendine optimize edebildiğini belirtiyor.