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WhatsApp Sohbetlere Google Translate’i Entegre Edecek Özellik Üzerinde Çalışıyor!

WhatsApp Sohbetlere Google Translate’i Entegre Edecek Özellik Üzerinde Çalışıyor!

Google Android whatsapp
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 16:04

WhatsApp, popüler çeviri hizmeti Google Translate'i sohbet özelliğine dahil etmek için bir çalışmalara başladı. Bu yeni özelliğin, kullanıcılara sohbet penceresinde anında çeviri yapabilmesini sağlayarak, farklı dillerdeki kişilerle iletişim kurmayı kolaylaştırması planlanıyor. 

İşte, detaylar...

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Dünya genelinde milyarlarca kullanıcının birbirine bağlanmasını sağlayan en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, farklı ülkelerden kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için dil engelini aşmayı hedefliyor!

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcının birbirine bağlanmasını sağlayan en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, farklı ülkelerden kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için dil engelini aşmayı hedefliyor!

WABetaInfo'nun belirttiğine göre, WhatsApp, Google'ın Canlı Çeviri özelliğini sohbetlerine entegre etmeyi planlıyor.

WABetaInfo'nun belirttiğine göre, WhatsApp, Google'ın Canlı Çeviri özelliğini sohbetlerine entegre etmeyi planlıyor.

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar başka uygulamalara geçiş yapmak zorunda kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden yabancı dillerdeki metinleri çevirebilecekler.

WhatsApp ile kullanıcılar çeviri özelliğini çevrimdışı olarak da kullanabilecekler!

WhatsApp ile kullanıcılar çeviri özelliğini çevrimdışı olarak da kullanabilecekler!

Canlı Çeviri özelliği, cihaz üzerinde işlem yapar ve kişisel verileri Google'ın bulutuna göndermez. Bu nedenle, kullanıcılar çeviri özelliğini çevrimdışı olarak da kullanabilecekler. Ancak, bu özelliğin ilk aşamada sadece belirli dillerle sınırlı olabileceği belirtiliyor.

Android istemcisi için geliştirilen özellik hâlâ geliştirme aşamasında olduğu için, ne zaman kullanıma sunulacağı veya hangi özelliklere sahip olacağı konusunda kesin bir bilgi vermek için henüz erken.

Android istemcisi için geliştirilen özellik hâlâ geliştirme aşamasında olduğu için, ne zaman kullanıma sunulacağı veya hangi özelliklere sahip olacağı konusunda kesin bir bilgi vermek için henüz erken.

Apple'ın kısa bir süre önce Çeviri uygulaması için bir API başlatmasıyla, WhatsApp'ın benzer bir özelliği iOS kullanıcılarına da sunması mümkün.

Apple'ın kısa bir süre önce Çeviri uygulaması için bir API başlatmasıyla, WhatsApp'ın benzer bir özelliği iOS kullanıcılarına da sunması mümkün.

Ancak, iPhone uygulamasında bu özelliğe dair bir referans henüz bulunmuyor ve bu özelliğin WhatsApp'ın yol haritasında olup olmadığı net değil.

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