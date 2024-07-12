WhatsApp Sohbetlere Google Translate’i Entegre Edecek Özellik Üzerinde Çalışıyor!
WhatsApp Sohbetlere Google Translate’i Entegre Edecek Özellik Üzerinde Çalışıyor!
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Dünya genelinde milyarlarca kullanıcının birbirine bağlanmasını sağlayan en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, farklı ülkelerden kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için dil engelini aşmayı hedefliyor!
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WABetaInfo'nun belirttiğine göre, WhatsApp, Google'ın Canlı Çeviri özelliğini sohbetlerine entegre etmeyi planlıyor.
WhatsApp ile kullanıcılar çeviri özelliğini çevrimdışı olarak da kullanabilecekler!
Android istemcisi için geliştirilen özellik hâlâ geliştirme aşamasında olduğu için, ne zaman kullanıma sunulacağı veya hangi özelliklere sahip olacağı konusunda kesin bir bilgi vermek için henüz erken.
Apple'ın kısa bir süre önce Çeviri uygulaması için bir API başlatmasıyla, WhatsApp'ın benzer bir özelliği iOS kullanıcılarına da sunması mümkün.
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