Bilinen En Eski Down Sendromu Vakası Neandertallere Dayanıyor! Bulgular Neandertal Toplumda Şefkatin Habercisi

Araştırmanın baş yazarı ve İspanya'daki Alcalá Üniversitesi'nden paleoantropolog Mercedes CondeValverde, 'Bu bireyin yaşadığı patoloji, en azından tam sağırlık, şiddetli baş dönmesi atakları ve dengeyi koruyamama dahil olmak üzere oldukça sakatlayıcı semptomlara yol açtı' dedi.

CondeValverde, Tina'nın en az 6 yıl hayatta kalabilmesi için grubun sürekli olarak yardım etmiş olması gerektiğini belirtti.