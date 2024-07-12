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Bilinen En Eski Down Sendromu Vakası Neandertallere Dayanıyor! Bulgular Neandertal Toplumda Şefkatin Habercisi

Bilinen En Eski Down Sendromu Vakası Neandertallere Dayanıyor! Bulgular Neandertal Toplumda Şefkatin Habercisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 14:14 Son Güncelleme: 12.07.2024 - 14:15

Yeni bir araştırma, Down sendromlu bir Neandertal çocuğunun en az altı yıl boyunca hayatta kaldığını ve soyu tükenmiş arkaik insan türleri arasında şefkatli bakımın var olduğunu gösterdiğini ortaya koydu. İspanya'daki Cova Negra arkeolojik alanında bulunan bir 40.000 yıl öncesine ait insan fosilinde, Down sendromuna işaret eden iç kulak anatomisi özellikleri tespit edildi. Bu fosil, genetik durumun bilinen en eski kanıtı olarak kabul ediliyor.

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/science/a...
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İç kulak anatomisinin tamamını koruyan fosil, 1989 yılında bulunmuş fakat, yakın zamana kadar önemi anlaşılamamıştı.

İç kulak anatomisinin tamamını koruyan fosil, 1989 yılında bulunmuş fakat, yakın zamana kadar önemi anlaşılamamıştı.

Araştırmaya ilişkin makaleyi tüm hatları ile ele alan The Guardian'ın haberine göre, fosil, kafatasının yanlarını ve tabanını oluşturan, beyni koruyan ve kulak kanalını çevreleyen iki temporal kemikten birinin (sağdaki) bir parçasıdır. 

Fosilin cinsiyeti belirlenemedi ancak araştırmacılar, bu Neandertal çocuğuna 'Tina' adını verdiler.

Tina'nın iç kulak anormalliklerinin kombinasyonu, yalnızca Down sendromlu kişilerde görülüyor.

Tina'nın iç kulak anormalliklerinin kombinasyonu, yalnızca Down sendromlu kişilerde görülüyor.

Araştırmanın baş yazarı ve İspanya'daki Alcalá Üniversitesi'nden paleoantropolog Mercedes CondeValverde, 'Bu bireyin yaşadığı patoloji, en azından tam sağırlık, şiddetli baş dönmesi atakları ve dengeyi koruyamama dahil olmak üzere oldukça sakatlayıcı semptomlara yol açtı' dedi. 

CondeValverde, Tina'nın en az 6 yıl hayatta kalabilmesi için grubun sürekli olarak yardım etmiş olması gerektiğini belirtti.

Fosilin kesin yaşı belirlenemedi ancak Cova Negra bölgesindeki Neandertallerin varlığının 273.000 ila 146.000 yıl öncesine tarihlendiği belirtildi.

Fosilin kesin yaşı belirlenemedi ancak Cova Negra bölgesindeki Neandertallerin varlığının 273.000 ila 146.000 yıl öncesine tarihlendiği belirtildi.

Neandertaller, Homo sapiens'ten daha sağlam bir yapıya sahip olan ve daha büyük kaşlara sahip olan Homo neanderthalensis olarak bilinir. Yaklaşık 430.000 yıl öncesinden kabaca 40.000 yıl öncesine kadar yaşadılar.

Neandertallerin hastalarına ve yaralılarına baktığına dair önceki kanıtlar, bunun yalnızca karşılıklı davranış beklentilerinden mi, yoksa gerçek şefkatten mi kaynaklandığı konusunda bir tartışmaya yol açtı.

Neandertallerin hastalarına ve yaralılarına baktığına dair önceki kanıtlar, bunun yalnızca karşılıklı davranış beklentilerinden mi, yoksa gerçek şefkatten mi kaynaklandığı konusunda bir tartışmaya yol açtı.

CondeValverde, 'On yıllardır Neandertallerin savunmasız arkadaşlarına önem verdiği ve kolladığı biliniyor' dedi. Ancak, bilinen tüm bakım vakaları yetişkin bireyleri içeriyordu ve bu da bazı bilim adamlarının bu davranışın gerçek bir fedakarlık değil, yalnızca eşitler arasında bir yardım alışverişi olduğuna inanmasına yol açtı.

"Tina'nın keşfi, bilinen en eski Down sendromu vakasını temsil ediyor"

"Tina'nın keşfi, bilinen en eski Down sendromu vakasını temsil ediyor"

CondeValverde, bu keşif ile birlikte 'Modern insanlarda gözlenen çeşitliliğin tarih öncesi çağlarda da mevcut olduğunu gösteriyor. Bu bulgu, insanın evrimi öyküsünün hepimizi kapsadığını garanti ediyor” dedi.

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