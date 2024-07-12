Bilinen En Eski Down Sendromu Vakası Neandertallere Dayanıyor! Bulgular Neandertal Toplumda Şefkatin Habercisi
Bilinen En Eski Down Sendromu Vakası Neandertallere Dayanıyor! Bulgular Neandertal Toplumda Şefkatin Habercisi
Kaynak: https://www.theguardian.com/science/a...
Yeni bir araştırma, Down sendromlu bir Neandertal çocuğunun en az altı yıl boyunca hayatta kaldığını ve soyu tükenmiş arkaik insan türleri arasında şefkatli bakımın var olduğunu gösterdiğini ortaya koydu. İspanya'daki Cova Negra arkeolojik alanında bulunan bir 40.000 yıl öncesine ait insan fosilinde, Down sendromuna işaret eden iç kulak anatomisi özellikleri tespit edildi. Bu fosil, genetik durumun bilinen en eski kanıtı olarak kabul ediliyor.
İşte, detaylar...
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İç kulak anatomisinin tamamını koruyan fosil, 1989 yılında bulunmuş fakat, yakın zamana kadar önemi anlaşılamamıştı.
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Tina'nın iç kulak anormalliklerinin kombinasyonu, yalnızca Down sendromlu kişilerde görülüyor.
Fosilin kesin yaşı belirlenemedi ancak Cova Negra bölgesindeki Neandertallerin varlığının 273.000 ila 146.000 yıl öncesine tarihlendiği belirtildi.
Neandertallerin hastalarına ve yaralılarına baktığına dair önceki kanıtlar, bunun yalnızca karşılıklı davranış beklentilerinden mi, yoksa gerçek şefkatten mi kaynaklandığı konusunda bir tartışmaya yol açtı.
"Tina'nın keşfi, bilinen en eski Down sendromu vakasını temsil ediyor"
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