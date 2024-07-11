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And Dağlarının En Yüksek Zirvesine Tırmanıyordu! Amerikalı Dağcı 22 Yıl Sonra Buzun Altında Bulundu

And Dağlarının En Yüksek Zirvesine Tırmanıyordu! Amerikalı Dağcı 22 Yıl Sonra Buzun Altında Bulundu

Peru
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 14:20

2002 yılında And Dağları'nın en yüksek zirvelerinden birine tırmanmaya çalışan 3 dağcı kayıp oldu. Tırmanış sırasında çığ altında kalan dağcıların izine 22 yıl sonra rastlandı. Buzullar çekilince, Amerikalı dağcının cesedi ortaya çıktı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.nbcnews.com/news/world/am...
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Amerikalı dağcı Bill Stampfl'in cesedi, 22 yıl sonra bulundu!

Amerikalı dağcı Bill Stampfl'in cesedi, 22 yıl sonra bulundu!

Stampfl, Huascaran zirvesine tırmanırken çığ altında kalmış ve o tarihten bu yana kayıp olarak kabul edilmişti. Ailesi, onun canlı ya da ölü olarak bulunma olasılığının oldukça düşük olduğunu biliyordu. 

NBC News'in haberine göre, 22 yıl sonra Stampfl'in oğlu Joseph, babasının donmuş ve büyük oranda sağlam vücudunu bulduğunu belirtti.

Peru polisi, 58 yaşındaki Stampfl'in cesedini, çığ nedeniyle gömüldüğü dağdan çıkardıklarını açıkladı.

Peru polisi, 58 yaşındaki Stampfl'in cesedini, çığ nedeniyle gömüldüğü dağdan çıkardıklarını açıkladı.

Stampfl'in cansız bedeni, Huascaran'ın zirvesine tırmanırken dağcıların kamp kurduğu yerlerden birine yaklaşık 9 saatlik bir yürüyüş mesafesinde bulundu. Stampfl'in kızı Jennifer, ailenin cesedi, Peru'nun başkenti Lima'daki bir cenaze evine taşıyıp, burada yakarak küllerini Amerika'ya göndereceğini ifade etti.

Stampfl, deniz seviyesinden 5.200 metre (17.060 feet) yüksekte bir kampın yakınında bulundu.

Stampfl, deniz seviyesinden 5.200 metre (17.060 feet) yüksekte bir kampın yakınında bulundu.

Stampfl, 2002 yılında tırmanışa girişirken arkadaşları Matthew Richardson ve Steve Erskine ile birlikteydi. O dönemde Los Angeles Times'ın bir raporuna göre, zorlu dağlara tırmanmak için dünyayı dolaşmışlardı ve Kilimanjaro, Rainier, Shasta ve Denali'nin zirvesine ulaşmışlardı.

Stampfl'ın cesedi ve giysileri, buz ve dondurucu soğuklar sayesinde korunmuş!

Stampfl'ın cesedi ve giysileri, buz ve dondurucu soğuklar sayesinde korunmuş!

Stampfl'in ehliyeti de kalçasındaki kesede bulundu. Kurtarma operasyonuna, polis biriminden beş memur ve yerel bir tur operatörü olan Grupo Alpamayo için çalışan sekiz dağ rehberi katıldı.

Huascaran, Peru'nun en yüksek zirvesidir ve her yıl yüzlerce dağcı tarafından ziyaret edilir.

Huascaran, Peru'nun en yüksek zirvesidir ve her yıl yüzlerce dağcı tarafından ziyaret edilir.

Ancak son yıllarda iklim değişikliği, Huascaran ve çevresindeki 5.000 metreden yüksek zirveleri olumsuz etkiledi. Öte yandan NBC News tarafından açıklanan verilere göre Cordillera Blanca adı verilen bu bölge, son 50 yılda buz tabakasının yüzde 27'sini kaybetti.

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