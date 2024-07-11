And Dağlarının En Yüksek Zirvesine Tırmanıyordu! Amerikalı Dağcı 22 Yıl Sonra Buzun Altında Bulundu
And Dağlarının En Yüksek Zirvesine Tırmanıyordu! Amerikalı Dağcı 22 Yıl Sonra Buzun Altında Bulundu
Kaynak: https://www.nbcnews.com/news/world/am...
2002 yılında And Dağları'nın en yüksek zirvelerinden birine tırmanmaya çalışan 3 dağcı kayıp oldu. Tırmanış sırasında çığ altında kalan dağcıların izine 22 yıl sonra rastlandı. Buzullar çekilince, Amerikalı dağcının cesedi ortaya çıktı!
İşte, detaylar...
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Amerikalı dağcı Bill Stampfl'in cesedi, 22 yıl sonra bulundu!
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Peru polisi, 58 yaşındaki Stampfl'in cesedini, çığ nedeniyle gömüldüğü dağdan çıkardıklarını açıkladı.
Stampfl, deniz seviyesinden 5.200 metre (17.060 feet) yüksekte bir kampın yakınında bulundu.
Stampfl'ın cesedi ve giysileri, buz ve dondurucu soğuklar sayesinde korunmuş!
Huascaran, Peru'nun en yüksek zirvesidir ve her yıl yüzlerce dağcı tarafından ziyaret edilir.
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