And Dağlarının En Yüksek Zirvesine Tırmanıyordu! Amerikalı Dağcı 22 Yıl Sonra Buzun Altında Bulundu

Stampfl, Huascaran zirvesine tırmanırken çığ altında kalmış ve o tarihten bu yana kayıp olarak kabul edilmişti. Ailesi, onun canlı ya da ölü olarak bulunma olasılığının oldukça düşük olduğunu biliyordu.

NBC News'in haberine göre, 22 yıl sonra Stampfl'in oğlu Joseph, babasının donmuş ve büyük oranda sağlam vücudunu bulduğunu belirtti.